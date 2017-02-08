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Обленерго Григоришина і Коломойського без торгів злили «приватівським» офшорам 5 мільйонів за консультації

08 Лютого 2017

ТОВ «Бі Ті Солюшинс» 27 січня і 3 лютого уклало п’ять угод з обленерго про послуги з консультацій та досліджень на загальну суму 4,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Чернігівобленерго» замовило консультації щодо управління фінансами та податкового законодавства на суму 1,96 млн грн.

ПАТ «Сумиобленерго» заплатить стільки ж за інформаційно-консультаційні послуги, характер яких не уточнюється.

Крім того, ПАТ «Полтаваобленерго» замовило проведення ринкових досліджень протягом 11 місяців за 995 995 грн.

Вартість кожної з укладених угод менша від порогу в 1,00 млн грн., після якого обленерго мали б проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками. Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів.

Нагадаємо, основними акціонерами вищезгаданих обленерго до літа 2016 року були Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. У липні «Економічна правда» повідомила, що бізнесмени обмінялись частками акцій у енергоактивах. І «Полтаваобленерго» буде одноосібно контролюватися групою «Приват» Коломойського, а «Сумиобленерго» і «Чернігівобленерго» будуть підконтрольні «Енергетичному стандарту» Григоришина.

Торік у жовтні технічним директором «Чернігівобленерго» став Юрій Касіч – екс-директор ДП «НЕК «Укренерго», виходець із підконтрольного Григоришину «Вінницяобленерго».

Дніпровська фірма «Бі Ті Солюшинс», якою керує Світлана Мельникова, не вигравала державних тендерів. Її записано на вірґінську компанію «Равенскрофт Холдінгз Лімітед» та белізьку «Форкас Лімітед».

Обидва офшори входять до переліку фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 року з «Приватбанку» виводились кошти, отримані у якості кредитів банку.

Раніше до складу засновників підрядника також входили ТОВ «Імріс», оформлене на «Ронтекс Інк.» (Сент-Кітс і Невіс), і ТОВ «Ентрі-7», засновником якого є «Стратеджік Джаінт Лімітед» із Сейшелів. Через фірму «Імріс» із «Приватбанку» вивели $50 млн.

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