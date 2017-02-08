На співмешканку нового голови поліції Князєва оформлено сім квартир та купа землі за місцем його служби

Співмешканка Сергія Князєва, якого Кабмін сьогодні планує призначити керівником Головного управління Національної поліції, є власницею елітного автопарку, низки квартир та земельних ділянок.

Про це повідомляє проект «Народне НАЗК».

Сергій Князєв все життя присвятив службі в правоохоронних органах. Раніше він працював начальником ГУНП в Закарпатській та Рівненській області, а 10 листопада 2016 року був призначений начальником Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

В е-декларації Князєва зазначено, що він володіє двома квартирами під Києвом – в Броварах та в селищі Чабани. Останньою квартирою крім нього володіють його діти та Вікторією Князєвою. Водночас, в деклараціях за останні три роки Князєв не вказував наявність дружини. Можливо, вони розлучені.

Згідно з реєстром нерухомого майна, в 2011 році Вікторія Князєва набула дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 квадратних метри. Одна з них в спільній власності з Князєвим.

Вікторія Князєва також володіє нерухомістю в Києві. Її належить дві квартири, які вона придбала в 2011 та 2013 роках, по вулиці Гречка Маршала та на проспекті Петра Григоренка.

В 2014 році Князєва придбала ще одну квартиру площею 63 кв.м в новобудові ЖК «Вишневий Затишок» в селі Вишневе Київської області (фото ліворуч). Ринкова вартість квартири в цьому будинку складає приблизно $40 тис.

Через місяць після придбання квартири в селі Вишневом, Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюкывщіна Київської області (на фото праворуч). Квартира площею 57,4 квадратних метра в цьому будинку наразі коштує $31 тис.

Зазначимо, що в період придбання Вікторією Князєвою квартир, Сергій Князєв керував управлінням карного розшуку ГУМВС України в Київській області.

За кілька місяців після призначення Сергія Князєва на посаду голови ГУНП в Закарпатській області (у липні 2015 року), Вікторія Князєва придбала квартиру площею в 100 квадратних метра в Ужгороді на вулиці Петра Лінтура, 17. Завдяки сервісу гугл.панорама можно побачити, що влітку 2015 року дім ще не був сданий в експлуатацію. Ціна за подібну квартиру в цьому сягає приблизно $68 тис.

Крім того в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів та отримала право власності на земельну ділянку 0.2069 га. В цьому ж році вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти частина цієї ділянки знаходиться в лісі.

А вже за місяць до повернення Сергій Князєва до Києва у вересні 2016 року Вікторія Князєва придбала земельну ділянку в Київській області площею 0,16 га в селі Літочки Броварського району з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку». В цьому ж місяці Вікторія Князєва придбала ще одну ділянку в Броварському районі, також для будівництва житлового будинку в селі Рожни площею 0.1118 га. Крім того Князєва володіє ділянкою в селі Лук’янівка Київської області

Ще одна ділянка Князєвої площею 0.2496 га знаходиться в Київській області в селищі Сошники. Згідно з інформацією кадастрової карти половина цієї ділянки – ліс, інша половина озеро.

Також Вікторія Князєва володіє автопарком: Wolswagen tuareg 2013 року випуску, mercedes-benz e350 2010 року випуску та Mercedes vito 2011 року, Приблизна вартість автівок – $80 тис.

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