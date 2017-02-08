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На співмешканку нового голови поліції Князєва оформлено сім квартир та купа землі за місцем його служби

08 Лютого 2017

Співмешканка Сергія Князєва, якого Кабмін сьогодні планує призначити керівником Головного управління Національної поліції, є власницею елітного автопарку, низки квартир та земельних ділянок.

Про це повідомляє проект «Народне НАЗК».

Сергій Князєв все життя присвятив службі в правоохоронних органах. Раніше він працював начальником ГУНП в Закарпатській та Рівненській області, а 10 листопада 2016 року був призначений начальником Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

В е-декларації  Князєва зазначено, що він володіє двома квартирами під Києвом – в Броварах та в селищі Чабани. Останньою квартирою крім нього володіють його діти та Вікторією Князєвою. Водночас, в деклараціях за останні три роки Князєв не вказував наявність дружини. Можливо, вони розлучені.

Згідно з реєстром нерухомого майна, в 2011 році Вікторія Князєва набула дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 квадратних метри. Одна з них в спільній власності з Князєвим.

Вікторія Князєва також володіє нерухомістю в Києві. Її належить дві квартири, які вона придбала в 2011 та 2013 роках, по вулиці Гречка Маршала та на проспекті Петра Григоренка.

В 2014 році Князєва придбала ще одну квартиру площею 63 кв.м в новобудові ЖК «Вишневий Затишок» в селі Вишневе Київської області (фото ліворуч). Ринкова вартість квартири в цьому будинку складає приблизно $40 тис.

Через місяць після придбання квартири в селі Вишневом, Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюкывщіна Київської області (на фото праворуч). Квартира площею 57,4 квадратних метра в цьому будинку наразі коштує $31 тис.

Зазначимо, що в період придбання Вікторією Князєвою квартир, Сергій Князєв керував управлінням карного розшуку ГУМВС України в Київській області.

За кілька місяців після призначення Сергія Князєва на посаду голови ГУНП в Закарпатській області (у липні 2015 року), Вікторія Князєва придбала квартиру площею в 100 квадратних метра в Ужгороді на вулиці Петра Лінтура, 17. Завдяки сервісу гугл.панорама можно побачити, що влітку 2015 року дім ще не був сданий в експлуатацію. Ціна за подібну квартиру в цьому сягає приблизно $68 тис.

Крім того в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала  житловий будинок площею 48 квадратних метрів та отримала право власності на земельну ділянку  0.2069 га. В цьому ж році вона  також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області  площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти частина цієї ділянки знаходиться в лісі.

А вже за місяць до повернення Сергій Князєва до Києва у  вересні 2016 року Вікторія Князєва придбала  земельну ділянку в Київській області  площею 0,16 га в селі Літочки Броварського району з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку». В цьому ж місяці Вікторія Князєва придбала ще одну ділянку в Броварському районі,  також для будівництва житлового будинку в селі Рожни площею 0.1118 га. Крім того  Князєва володіє ділянкою в селі Лук’янівка Київської області

Ще одна ділянка Князєвої площею 0.2496 га знаходиться в Київській області в селищі Сошники. Згідно з інформацією кадастрової карти половина цієї ділянки – ліс, інша половина озеро.

Також Вікторія Князєва володіє автопарком: Wolswagen tuareg 2013 року випуску, mercedes-benz  e350 2010 року випуску та  Mercedes vito 2011 року, Приблизна вартість автівок – $80 тис.

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