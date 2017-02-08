Фаворит «Укртрансгазу» зайшов на тендери «Укргазвидобування», вдвічі знизивши вартість робіт до 45 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 1 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Газпромінновації» про облаштування Солохівського газоконденсатного родовища у Полтавській області за 45,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають виконати «під ключ» технічне переоснащення агрегатної та загальностанційної автоматики на Солохівській компресорній станції.

Ані договір, ані підсумкову відомість ресурсів не опублікували.

Ціна угоди у середньому вдвічі нижча від первинної пропозиції переможця в 82,38 млн грн. та очікуваної ціни закупівлі, яка становила 91,70 млн грн.

В ході торгів всі п’ять конкуруючих фірм зробили значні кроки по зниженню ціни. Дорожчими конкурентами були ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» Євгенова Іванова, ТОВ «АСТ-Технології» Владислава Бичкова, Олени Матвіюк, Руслана Сівера, Олександра Дощича і Сергія Гіренка, ТОВ «Інфоком Лтд» Едуарда та Ії Троценків, ТОВ «Нафтогазхім Сервіс» Кирила Желібо.

Київську фірму «Газпромінновації» було зареєстровано в 2012 р. на Євгена Крутова, керувала нею Людмила Івасюк. У серпні-вересні 2013 р. фірма виграла дрібних тендерів на 7,97 млн грн. – виключно в системі ПАТ «Укртрансгаз».

У серпні 2015 р. засновником і директором став київський адвокат Андрій Левковець – власник адвокатського бюро «Юридичний офіс Андрія Левковця «Лігл Едвайзер». У жовтні того ж року «Харківтрансгаз» замовив компанії ремонт газоперекачувального агрегату за 19,60 млн грн. У грудні 2015 р. Левковця було призначено державним захисником Генадія Корбана, якого зрештою відпустили з під варти.

Зараз «Газпромінновації» оформлено на донеччанку Ірину Давиденко.

Фірма-переможець увійшла у Топ-20 найбільших підрядників «Укртрансгазу» в 2016 році, отримавши замовлення на технічне переоснащення КС «Решетилівка» за 116,06 млн грн.

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