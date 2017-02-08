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Чиновники перерахували мільйон фірмі екс-мера Кропивницького за незавершений ремонт театру

08 Лютого 2017

Управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації перерахувало ТДВ «Інтерресурси» 910 тис грн. за ремонт театру, який фірма не завершила.

Про це свідчить ухвала Кіровського районного суду м. Кропивницький, куди звернувся слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 12016170020000517 від 14.01.2017.

За даними слідства, у грудні 2016 року управління капітального будівництва ОДА замовило ТДВ «Інтерресурси» капітальний ремонт будівлі та обладнання Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького по вул. Дворцовій, 4, у м. Кропивницький на 910 тис грн. Обладміністрація заплатила фірмі усю суму.

За умовами договору, ремонт повинен бути завершеним до 31 грудня 2016 року. Втім, як з’ясували слідчі, станом на середину січня ремонт театру не завершений (не проведено внутрішні ремонти приміщень, не замінено покриття даху будівлі тощо), і його не ввели в експлуатацію.

Суд надав слідчім доступ до документації, яка знаходиться і управлінні капітального будівництва ОДА та ТДВ «Інтерресурси».

ТДВ «Інтерресурси» належить колишньому голові міськвиконкому Кіровограду (1986-1989 р.р.) Миколі Москаленко і його сину Кирилу, який займає посаду керівника підприємства.

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