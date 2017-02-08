Бухгалтер судмедекспертизи отримала 7 років тюрми за незаконні нарахування 370 тисяч зарплати

Бухгалтер з розрахунку заробітної плати комунального закладу охорони здоров’я «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» (м.Маріуполь) Юлія Тітова засуджена до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Про це свідчить вирок Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 13 січня.

У 2015 році колишній чоловік Тітової оформив на себе банківську картку і передав її колишній дружині. Бухгалтер нараховувала на цю картку зарплатню колишнього чоловіка, який у комунальному закладі не працював, і отримувала гроші. Для цього Тітова завищувала у відомостях загальну суму коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам обласного бюро. Колишній чоловік не знав про надходження коштів на його карту.

У тому ж році Тітова також нараховувала гроші з зарплатного фонду «Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи» рідній бабці, яка проживає в Сартані (передмістя Маріуполя). При чому бухгалтер розповіла родичці, що вона таким чином буде їй матеріально допомагати. Бабця Тітової, за даними слідства, не знала, звідки насправді їй на банківську карту надходили кошти.

Таким чином протягом 2015 року бухгалтер розтратила кошти комунального закладу на загальну суму 371 тис грн., більшість з яких привласнила сама.

У суді Тітова не заперечуючи факт привласнення коштів, але вину визнала частково. Вона пояснила, що скоїла злочини не зловживаючи службовим становищем, а шляхом шахрайства, що передбачає менш суворе покарання, та не вважає себе посадовою особою.

Втім, суд не дослухався до аргументів бухгалтера, і призначив їй 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією всього особистого майна та штрафом у розмірі 4250 грн.

Суд також зобов’язав стягнути з Тітової на користь КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» 371 тис грн. матеріальної шкоди.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 13 січня.

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