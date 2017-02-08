НОВИНИ

08.02.2017

На співмешканку нового голови поліції Князєва оформлено сім квартир та купа землі за місцем його служби

Затриманому на хабарі прокурору з Кривого Рогу суд визначив заставу у 96 тисяч замість 1,6 мільйона

Бухгалтер судмедекспертизи отримала 7 років тюрми за незаконні нарахування 370 тисяч зарплати

Суд арештував непридатне для експлуатації обладнання, яке «Селидіввугілля» купило за 2 мільйони

Фаворит «Укртрансгазу» зайшов на тендери «Укргазвидобування», вдвічі знизивши вартість робіт до 45 мільйонів

Суд назвав голосування голови харківської РДА за землю для матері не корупцією, а турботою про громаду

Обленерго Григоришина і Коломойського без торгів злили «приватівським» офшорам 5 мільйонів за консультації

Прокуратура пішла по кінотеатрам Запоріжжя після публікації «Наших грошей» про схеми їх відчуження

Чиновники перерахували мільйон фірмі екс-мера Кропивницького за незавершений ремонт театру

07.02.2017

«Укргідроенерго» з другої спроби дало півмільярда на будівництво Канівської ГАЕС по суперзавищеним цінам

Дружина «регіонала» отримала ще 67 мільйонів на харчування запорізьких атомників

Суддя госпсуду офіційно задекларував втручання у його діяльність з боку голови суду

Прокуратура не змогла забрати у власника офісу Партії регіонів 9 гектарів в Конча-Заспі

«Роттердамські» «чайові» для Ахметова зрівнялись з собівартістю вугілля

Поліція перевіряє як шляховики Кличка за 36 мільйонів купили у донецьких сіль за завищеними цінами

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Бухгалтер судмедекспертизи отримала 7 років тюрми за незаконні нарахування 370 тисяч зарплати

08 Лютого 2017

Бухгалтер з розрахунку заробітної плати комунального закладу охорони здоров’я «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» (м.Маріуполь) Юлія Тітова засуджена до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього  майна. Про це свідчить вирок Іллічівського районного суду м. Маріуполя від 13 січня.

У 2015 році колишній чоловік Тітової оформив на себе банківську картку і передав її колишній дружині. Бухгалтер нараховувала на цю картку зарплатню колишнього чоловіка, який у комунальному закладі не працював, і отримувала гроші. Для цього Тітова завищувала у відомостях загальну суму коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам обласного бюро. Колишній чоловік не знав про надходження коштів на його карту.

У тому ж році Тітова також нараховувала гроші з зарплатного фонду «Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи» рідній бабці, яка проживає в Сартані (передмістя Маріуполя). При чому бухгалтер розповіла родичці, що вона таким чином буде їй матеріально допомагати. Бабця Тітової, за даними слідства, не знала, звідки насправді їй на банківську карту надходили кошти.

Таким чином протягом 2015 року бухгалтер розтратила кошти комунального закладу на загальну суму 371 тис грн., більшість з яких привласнила сама.

У суді Тітова не заперечуючи факт привласнення коштів, але вину визнала частково. Вона пояснила, що скоїла злочини не зловживаючи службовим становищем, а шляхом шахрайства, що передбачає менш суворе покарання, та не вважає себе посадовою особою.

Втім, суд не дослухався до аргументів бухгалтера, і призначив їй 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією всього особистого майна та штрафом у розмірі 4250 грн.

Суд також зобов’язав стягнути з Тітової на користь КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» 371 тис грн. матеріальної шкоди.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 13 січня.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.02.2017

Дніпро Затриманому на хабарі прокурору з Кривого Рогу суд визначив заставу у 96 тисяч замість 1,6 мільйона

Донецьк Бухгалтер судмедекспертизи отримала 7 років тюрми за незаконні нарахування 370 тисяч зарплати

Донецьк Суд арештував непридатне для експлуатації обладнання, яке «Селидіввугілля» купило за 2 мільйони

Харків Суд назвав голосування голови харківської РДА за землю для матері не корупцією, а турботою про громаду

Запоріжжя Прокуратура пішла по кінотеатрам Запоріжжя після публікації «Наших грошей» про схеми їх відчуження

Кіровоград Чиновники перерахували мільйон фірмі екс-мера Кропивницького за незавершений ремонт театру

07.02.2017

Черкаси «Укргідроенерго» з другої спроби дало півмільярда на будівництво Канівської ГАЕС по суперзавищеним цінам

Запоріжжя Дружина «регіонала» отримала ще 67 мільйонів на харчування запорізьких атомників

Київ Суддя госпсуду офіційно задекларував втручання у його діяльність з боку голови суду

Київ Прокуратура не змогла забрати у власника офісу Партії регіонів 9 гектарів в Конча-Заспі

Донецьк «Роттердамські» «чайові» для Ахметова зрівнялись з собівартістю вугілля

Київ Поліція перевіряє як шляховики Кличка за 36 мільйонів купили у донецьких сіль за завищеними цінами

Донецьк Протеже Кононенка без торгів отримав ще 67 мільйонів за вуглезбагачення з новим рекордом

Київ Клерка Кличка піймали на здиранні з власника магазинів 6 тисяч гривень на місяць за рекламні вивіски

Дніпро В патрульній поліції начальники налагодили систему поборів з підлеглих по 1500 грн. на місяць і були затримані

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ