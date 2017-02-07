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«Укргідроенерго» з другої спроби дало півмільярда на будівництво Канівської ГАЕС по суперзавищеним цінам

07 Лютого 2017

Проект Канівської ГАЕС

ПАТ «Укргідроенерго» 26 грудня за результатами тендеру уклало угоду з Консорціумом «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» про будівництво першочергових об’єктів та споруд Канівської ГАЕС за 496,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із загальної суми контракту на будівельні роботи з матеріалами піде 380,77 млн грн., на обладнання – 115,84 млн грн.

Ціни на більшість будівельних матеріалів є набагато вищі від ринкових. Наприклад, штукатурну суміш Polirem СШm-301 для будівництва ГАЕС поставлятимуть по 45,32 грн./кг. Тоді як її можна придбати по 1,70 грн./кг.

Більше про завищені ціни по іншим найменуванням будівельних матеріалів у статті «Корупційна складова» кошторису Канівської ГАЕС».

За даними сайту замовника, загальна кошторисна вартість будівництва Канівської ГАЕС у цінах на 2012 рік складала 11,98 млрд грн., або $1,5 млрд. Кошти на це будівництво планують позичити у «Міжнародного банку реконструкції та розвитку» (400 млн грн.) і «Європейського інвестиційного банку» (318 млн грн.). Плани по запозиченням внесено у проект фінплану «Укргідроенерго», який нині проходить розгляд в уряді. Однак самі кредитні лінії наразі ще не відкрито.

Тендер на будівництво провели з другої спроби.

Перші вересневі торги відмінили, відхиливши всіх учасників, крім «Укргідроенергобуду». У субпідрядників ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» («КЕБК») із найнижчою ціною в 337,68 млн грн. були прострочені ліцензії, ТОВ «Будмонтажсервіс 1» не подало графік виконання робіт, а ТОВ «Центрбуд» – графік і забезпечення пропозиції. ТОВ «Квартал» («Concord Group») не принесло ліцензію на протипожежні роботи, не вказало в банківській гарантії умови внесення змін до неї та подало одну з довідок без підпису бухгалтера.

На повторно оголошені в жовтні торги прийшли ті ж фірми, крім «Центрбуду», причому «КЕБК» одразу підняла ціну на 170 мільйонів у порівнянні зі своєю попередньою заявкою – до 505,05 млн грн.

Фірму «Квартал» не допустили до аукціону через відсутність у аналогічних договорах робіт з лісорозчищення та будівництва ліній електропередач і підстанцій. Її первинна пропозиція була на 3% дешевшою від ціни угоди з переможцем «Укргідроенергобудом».

Відповідно до цієї угоди, до кінця 2018 року мають придбати і поставити обладнання, розчистити ліс, збудувати лінії електропередач, підстанції, дороги, корпуси, їдальню, стоянку, кисневу станцію, склади, цехи, майстерні тощо. Гарантійний строк експлуатації об’єкту складає 10 років.

Ігор Сирота малює перспективи Канівської ГАЕС прем’єр-міністру Володимиру Гройсману і розповідає про різні успіхи держкомпанії, якій НКРЕКП під керівництвом «рошенівця» Дмитра Вовка також регулярно підіймає тариф на електроенергію. На фото крайній ліворуч віце-прем’єр Зубко, праворуч від Гройсмана і Сироти віце-прем’єр Кістіон.

«Укргідроенергобуд» зараз очолює Валентина Зіміна. Її заступником є В’ячеслав Павловський, який у 2008 р. займав цю посаду в ТОВ «Енергопром».

Засновниками консорціуму є ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», ТОВ «Науково-технічна компанія Енпаселектро», ПрАТ «Метробуд» і ТОВ «ШДСУ». Також серед кінцевих бенефіціарів значаться Олег Кузнєцов і Віталій Бортновський.

Найбільшою часткою статутного капіталу «НТК Енпаселектро» володіє Юрій Бондаренко – екс-директор консорціуму.

По 25% акцій «Метробуду» належить Олександру Русану та Олегу Токареву – голові наглядової ради ПАТ «Київметробуд». Ще 15% має домініканська фірма «T&A Industries Ltd», яка також володіє 23% акцій «Київметробуду». До наглядової ради останнього раніше входив і Русан.

Основним власником «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгiдроенергомонтаж» та українці Сергій Поливаний і Юрій Ковальов.

Фірма «ШДСУ» належить Тетяні Алексейчук, Артуру Антоненку та Лесі Олексюк.

За даними «Ділової столиці», консорціум не чужий Ігорю Сироті, який очолив «Укргідроенерго» у 2011 році і зберіг своє крісло при президенті України Петру Порошенку.

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