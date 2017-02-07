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Суддя госпсуду офіційно задекларував втручання у його діяльність з боку голови суду

07 Лютого 2017

Суддя Господарського суду Київської області Павло Скутельник у декларації доброчесності за 2016 рік вказав на випадки втручання у його діяльність по здійсненню правосуддя. Копія декларації судді є у розпорядженні «Наших грошей».

Суддя Скутельник вказує, що втручання у його професійну діяльність здійснював голова Госпсуду Київської області Анатолій Грєхов.

За словами судді Скутельника, голова суду намагався давати вказівки у справах, що перебували у його провадженні.

Крім того, вказує суддя, голова суду письмовими розпорядженнями вилучав у нього справи. Суддя Скутельник вказує, що має докази втручання з боку Грєхова по конкретних справах, що, в тому числі, підтверджене рішенням Вищого госпсуду України.

Також суддя Скутельник заявляє, що завжди відмовлявся голосувати саме за кандидатуру Грєхова при кожному обранні голови суду (Грєхов очолює Госпсуд Київської області вже більше 12 років) та не підтримував його кандидатуру на посаду заступника голови цього суду. Скутельник заявляє про вчинення перешкод у вільному голосуванні. Це суттєво з огляду на те, що в Госпсуді Київської області голоси розділились навпіл і голос кожного судді міг мати вирішальне значення.

Скарги щодо поведінки голови суду Скутельник надсилав у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, ГПУ і Верховну Раду, а також повідомляв голову Ради суддів України. Однак реакції на них не було.

Саме із відмовою «обслуговувати приватні інтереси» голови суду Скутельник пов’язує відкрите проти нього кримінальне провадження за обвинуваченням в отриманні неправомірної вигоди у травні 2015 року.

При цьому суддя Скутельник вказує на порушення з боку слідчого Генпрокуратури Олександра Привалова (вже не працює в ГПУ), яке не було припинене головою суду.

Так, 18 травня 2015 року слідчий ГПУ Привалов без відповідної судової ухвали вилучив оригінали документів (39 томів з додатками в 4 томах) по справі про банкрутство ДП «Білоцерківський військторг». При цьому голові суду А. Грєхову слідчий Привалов повідомив про вилучення документів по телефону, в той час як Грєхов мав би видати резолюцію на цю дію, оскільки розгляд справи не завершений і триває досі.

Слідчий Привалов повернув матеріали справи в суд через кілька днів, та ще й з порушенням відповідної процедури. З’ясувати, чи зникло або ж чи щось змінено в документах справи, встановити не можливо, тому що, всупереч нормам закону, при вилученні оригіналів матеріалів справи не були виготовлені їх копії, що мали залишитися в суді.

Разом з тим у відповідності до системи діловодства госпсуду Київської області, справа «Білоцерківського військторгу» взагалі суд не залишала.

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