Протеже Кононенка без торгів отримав ще 67 мільйонів за вуглезбагачення з новим рекордом

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ДП «Красноармійськвугілля» 3 лютого уклало угоду з ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» про послуги зі збагачення вугілля на 66,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року з дня підписання договору перероблять 695 тис т вугілля марки ГЖП 0-200 по 96 грн. за тонну.

У грудні ДП «Селидіввугілля» замовило ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» та ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» аналогічні послуги дешевше на 1 гривню – по 95 грн./т.

Це дорожче за усі тендерні ціни 2016 року за одним винятком. Торік у травні ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» замовила ПАТ «Львівська вугільна компанія» збагачення по 176 грн./т, але згодом цей тендер відмінили.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що існуючі конвеєрні лінії ВП «Шахта Стаханова» дозволяють транспортувати вугілля тільки на ЦЗФ «Комсомольська», а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.

Із серпня 2016 року обов’язки директора «Красноармійськвугілля» виконує Віталій Юрійович Довгаль. Особа з такими ПІБ у 2007-2010 роках керувала ТОВ «Шахта «Садова» з Алчевська Луганської області, власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина.

Наприкінці минулого року «Економічна правда» повідомила, що фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Олександра Януковича, перейшли у власність структур Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Віталій Кропачов раніше був депутатом Донецької облради та заступником директора ДП «Торезантрацит».

За часів Януковича фаворитом тендерів «Торезантрациту» було ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» Валентина Горностаєва, яке у 2013 рогці всього за кілька місяців отримало підряди на 271,45 млн грн.

Нині Горностаєв є директором ТОВ «Доненергоекспорт», яке у 2016-2017 роках стало фаворитом тендерів «Селидіввугілля», отримавши з серпня і до кінця січня підряди цього держпідприємства на 267,32 млн грн., у тому числі 11,69 млн грн. на «допорогових» закупівлях розміром  199 999 грн. кожна.

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