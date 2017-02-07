Прокуратура не змогла забрати у власника офісу Партії регіонів 9 гектарів в Конча-Заспі

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Суд відмовив прокуратурі в розірванні угоди між Київською міськрадою та ТОВ «Компанія Грітіс» угоди про оренду земельної ділянки площею 9,00 га.

Так рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В жовтні 2007 року Київрада надала в оренду на 10 років ТОВ «Компанія «Грітіс» земельну ділянку на 24 кілометрі Столичного шосе (Конча-Заспа) у Голосіївському районі м. Києва площею 9 га. Земля була надана для  будівництва, експлуатації та обслуговування дошкільного та шкільного навчального закладу.

Сам договір було зареєстровано в червні 2008 року і  він передбачав крайній термін для забудови ділянки три роки. Договір також залишав за Київрадою право в односторонньому порядку розірвати угоду, якщо фірма порушувала екологічне законодавство, використовувала ділянку не за цільовим призначення, протягом року не платила орендну плату або порушили строки забудови.

Після спливу терміну, який був відведений для забудови – у вересні 2011 «Компанія «Грітіс» уклала з ТОВ «Міжнародна компанія «Антарес» укладено договір підряду на забудову ділянки, а та уже через договори субпідряду почала роботи.

В серпні 2016 року департамент земельних ресурсів КМДА провів обстеження орендованої землі і побачив там огороджений будівельний майданчик, на якому будувалися школа, котельня, дитсадок та апартаменти для викладачів.

Після цього прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди, так як забудовник порушив його умови – почав будувати після закінчення терміну, який був відведений під будівництво школи і дитячого садка. Суд погодився, що фірма порушила умови договору і не надала доводів про неможливість розпочати будівництво в потрібний час. Але вирішив, що прокуратура пропустила позовний термін, трирічний відлік якого почався в 2011 році – відразу після порушення фірмою умов оренди. Тому суд відхили позов прокуратури про розірвання договору.

ТОВ «Компанія «Грітіс» заснували ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» та ТОВ «Фінансова компанія «Антарес». Бенефіціаром фірми вказаний Григорій Смітюх. Це колишній нардеп кількох скликань, входив до фракції Партії регіонів. Саме його компанії «Антарес» належить будинок колишнього штабу Партії регіонів на вул.Липська (на фото), на який було скоєно напад під час Революції Гідності. За даними ЗМІ, восени цей будинок виставили на продаж за $16 млн.

Відомо, що ще до укладання між «Компанія «Грітіс» та «МА «Антарес» договору підряду, остання отримала від КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» 48,11 млн грн. на прокладення мереж газопостачання і теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення, мереж зв’язку, телефонізації, радіофікації, зовнішнього освітлення доріг, під’їзних шляхів і тротуарів та дощової каналізації за адресою: 21-27 км Столичного шосе Голосіївського району з подальшим підключенням дошкільного та шкільного закладу.

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