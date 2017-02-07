Поліція перевіряє як шляховики Кличка за 36 мільйонів купили у донецьких сіль за завищеними цінами

Поліція підозрює службових осіб КК «Київавтодор», ТОВ «Костанза» та ТОВ «Укрсільінвест» у завищенні цін та заволодінні державних коштів під час закупівлі солі. Про це свідчить низка ухвал Дніпровського районного суду м. Києва від 26 січня.

За даними слідства, у серпні-жовтні 2016 року комунальні підприємства «Шляхово-експлуатаційних управлінь по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом’янського, Шевченківського районів» м. Києва, КП «Магістраль» та КП «Київавтошляхміст», які є структурними підрозділами «Київавтодору», замовили ТОВ «Костанза» 41 тис тонн солі на загальну суму 36,45 млн грн. Під час закупівель «Костанза» пропонувала продукцію від 828 до 909 грн. за тонну.

У торгах також приймало участь ТОВ «Укрсільінвест», яке, за інформацією правоохоронців, підконтрольне ТОВ «Костанза», і було лише формальним учасником конкурсних торгів.

Слідчі вважають, що службові особи «Київавтодору» за попередньою змовою із службовими особами підпорядкованих йому 12-ти комунальних підприємств (районні ШЕУ), та ТОВ «Костанза» і ТОВ «Укрсільінвест» незаконно надали перевагу ТОВ «Костанза», акцептувавши його пропозицію.

За їх даними, «Костанза» та «Укрсільінвест» мають мінімальні статутні фонди по 1 тис грн., не мають основних засобів, виробничого, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які необхідні для виконання умов угод щодо постачання солі.

Більше того, як встановило слідство, у серпні 2015 року «Київавтодор», його 12 структурних підрозділів, ТОВ «Торговий Дім Артемсіль», ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» та ТОВ «К-2» «Інвестмент» уклали рамкові угоди щодо закупівлі за державні кошти 192 436 тонн солі і чистого хлориду-натрію, води морської та сольових розчинів на 2015-2018 рр. за 506-512 грн. за тонну.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві, які розслідують кримінальне провадження 12016100040015396, суд надав доступ до тендерної документації, яка знаходить в комунальних підприємствах, документів та банківських рахунків «Костанза».

Засновником ТОВ «Костанза», яка була зареєстрована у травні 2015 році, вказаний мешканець Донецька Олексій Бессмертний, керівником Роман Аврамов. Підприємство пов’язують з народними депутатами від «Блоку Петра Порошенка», яких називають кураторами схем на державному заводі «Артемсіль». Серед них – нардеп Олег Недава, який заперечує свій зв’язок із фірмою.

Одеське ТОВ «Укрсільінвест» зареєстроване на мешканця Донецька Родіона Мустафієва та мешканця Ялти Донецької області Сергія Алабаша.

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