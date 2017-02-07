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Клерка Кличка піймали на здиранні з власника магазинів 6 тисяч гривень на місяць за рекламні вивіски

07 Лютого 2017

Щомісячну «абонплату» в 6 тис грн. вимагав чиновник з Департаменту містобудування КМДА за розміщення реклами на столичних магазинах. Суд надав прокуратурі доступ до банківських рахунків, пов’язаних з підозрюваним, повідомляє «Первая инстанция» з посиланням на постанову Печерського суду Києва від 12 січня 2017 року.

Як випливає з судових матеріалів, підозра впала на головного спеціаліста відділу реклами Департаменту містобудування та архітектури.

Шантаж одного з київських підприємців, якому належать магазини роздрібної торгівлі непродовольчими товарами в декількох районах, почався в грудні 2015 року. Представник КМДА в телефонній розмові зажадав від нього 15 тис. грн. за розміщення реклами на фасадах магазинів. В іншому випадку погрожував демонтажем.

Не отримавши очікуваної реакції, рік тому чиновник організував демонтаж співробітниками КП «Київреклама» реклами на фасаді магазину, розташованому на проспекті Перемоги, 87 (на фото).

Але про підприємця не забув. Протягом серпня минулого року чиновник Департаменту містобудування КМДА неодноразово вимагав від бізнесмена 90 тис. грн. за рекламні вивіски на мережі його магазинів. При цьому він проігнорував то факт, що підприємець задовго до цього звернувся до КМДА з заявою про видачу дозволу на зовнішню рекламу.
Замість узгодження, чиновник кілька разів відправив бізнесменові СМС з вимогою про дачу хабара.

Зрештою, вони зустрілися напередодні Дня незалежності в ресторані «Мафія», де в розмові чиновник погодився зменшити суму хабара з 90 до 10 тисяч гривень.

Але підприємець повинен був виконати зустрічне прохання – щомісяця передавати представнику КМДА шість тис. грн. за те, щоб реклама не була демонтована.

Отримавши гроші, чиновник дав про себе знати через два місяці, коли попросив підприємця сплатити «борг» – корупційну плату за рекламні вивіски на кілька місяців вперед. Незабаром чиновник таки отримав суму за сім місяців – 42 тис. гривень. І був після цього затриманий.

Прокуратура розслідує справу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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