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Дружина «регіонала» отримала ще 67 мільйонів на харчування запорізьких атомників

07 Лютого 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 26 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» про організацію лікувально-профілактичного харчування персоналу Запорізької АЕС за 67,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року персонал станції забезпечать гарячими обідами, сніданками, молоком та соком (пектином). Працюватимуть три їдальні, одна з яких – цілодобова, а також буфети.

На прибуток підрядника відведено 5%, або 122 тис грн.

У 2016 році аналогічні послуги цієї ж фірми коштували майже на три відсотка дешевше – 65,47 млн грн.

«Комбінат громадського харчування АЕС» належить ТОВ «Умка» Ганни Бобильової і ТОВ «Клин». Останнє на 95% належить Тетяні Самойдюк – дружині Івана Самойдюка, який раніше був секретарем Енергодарської міськради і депутатом від Партії регіонів.

Фірма-переможець регулярно виграє тендери на харчування атомників. Із 2008 року вона отримала замовлень на 413,05 млн грн. – майже всі від «Енергоатому».

Єдиним конкурентом було ПП «Южноукраїнський комбінат харчування»  Валентини Єрьоменко. Ця фірма часто конкурує з переможцем на тендерах атомників. Усього з 2009 року вона виграла тендерів на 176,52 млн грн, переважно в «Енергоатому».

Нагадаємо, торік прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого нанесення службовцями ЮУАЕС та «Южноукраїнського комбінату харчування» економічних збитків державі на суму понад 13,5 млн грн.

У червні Южноукраїнський міський суд надав консультанту-експерту з оперативних питань Служби безпеки України майору Ігорю Яблуновському доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунків «Южноукраїнського комбінату харчування».

У листопаді гендиректор ЮУАЕС скаржився, що якийся його підлеглий викликає свідків на допит в Южноукраїнський відділок СБУ, який не має відношення до розслідування та не є стороною цієї справи. На думку гендиректора, якщо докази збере неналежна особа у непередбачений законом спосіб, їх теж можуть визнати неналежними.

За його словами, прокурор на подану ним скаргу не відреагував. Суддя повернув ЮУАЕС скаргу на бездіяльність прокурора, бо скаржник просив розглядати її на підготовчому судовому засіданні, тоді як обвинувальний акт по цій справі до суду не надходив. Крім того, відсутність реагування на повідомлення про протиправність дій певних осіб, а також про участь потерпілого (ЮУАЕС) у проведенні слідчих дій не можуть бути оскарженими в такому порядку.

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