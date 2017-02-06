«Центренерго» дало «регіоналці» ще 65 мільйонів на будівництво за таємними цінами

Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго» 31 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Аустер-Дон» реконструкцію золовідвалу (секція №2, третій ярус) за 65,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають підготувати основу, влаштувати дренаж, огороджувальну, захисну, розділову та підхідні дамби, виконати роботи з водозниження та встановити контрольно-вимірювальну апаратуру на спорудах.

Протокол узгоджених цін на матеріальні ресурси не був опублікований, відтак їх неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Фірма планує залучити субпідрядником ТОВ РЦКБ «БудМережКомплекс» Петра Федорова для робіт обсягом більше 20% від вартості угоди.

Конкурентами були київське ТОВ «Інжинірингова компанія «Стратегія» донеччанки Катерини Кізіменко і харківське ТОВ «СК Альтаір» Олександра Кравченка.

Дніпровський «Аустер-Дон» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить екс-депутату Макіївської міськради від Партії регіонів Світлані Тексторісовій. Раніше співзасновником був її чоловік Іван Тексторіс, підприємець із Чехії, який з 90-х років вів бізнес у Донецьку на ринку газового обладнання.

Переможець наприкінці 2011 року почав регулярно отримувати всі підряди на реконструкцію СК «Олімпійський», зібравши 95 мільйонів, причому без конкурсу як автор проекту.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року «Центренерго» замовило фірмі реконструкцію золовідвалу Вуглегірської ТЕС за 43,19 млн грн. Причому пісок і щебінь коштували вдвічі дорожче ринку.

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