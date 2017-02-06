Трубники продали бариту на 31 мільйон «Укргазвидобуванню», яке не пояснило відхилення дешевших фірм

ПАТ «Укргазвидобування» («УГВ») 1 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Нафтосервіс» про закупівлю баритового обважнювача на 31,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Поставлять 4 тис т баритового обважнювача у біг-бегах по 7 795 грн. за тонну.

Переможець додав до пропозиції листи від виробників «RUA Bulgaria EOOD» (Болгарія) і «Al Madencilik Barit Sanayi ve Ticaret A.S.» (Туреччина), дилером яких він є.

У лютому 2016 року «УГВ» замовило обважнювач у ТОВ «Інко-Профіт» на 21% дорожче – по 9 894 грн./т., а у квітні 2015 року ще дорожче – по 13 932 грн./т.

Зараз у відкритих джерелах є дані про продаж турецького обважнювача по 10 тис грн./т.

Компанія «SC Evdanco OGC SRL» (Румунія) і ТОВ «Велтрейдінг» пропонували на 6% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам документації торгів.

«Велтрейдінг» тричі скаржився у комісію «Прозорро», вимагаючи детального обґрунтування свого відхилення. Комісія порекомендувала замовнику надати скаржнику інформацію про причини, переглянути рішення про відхилення та про визначення переможцем «Нафтосервісу».

Також «Велтрейдінг» подав скаргу в Антимонопольний комітет України у паперовому вигляді, бо «УГВ» не є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та проводить торги у «Прозорро» за процедурою допорогових закупівель, оскарження яких в АМКУ не передбачено. Уповноважена АМКУ Агія Загребельська повідомила, що колегія залишила скаргу без розгляду і звернулась у правоохоронні органи та Держаудитслужбу.

Дорожчими конкурентами були «Ashapura International Limited» (Індія), «Інко-Профіт», ТОВ «Інтер Трейдінг Груп», ТОВ «Тріскел Енерджі Україна», ТОВ «Акфілд», ТОВ «Офер УА», ТОВ «Бурінком-Україна», ТОВ «Долоні життя» і ТОВ «Шамір Кемікал».

Дніпровський «Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову.

Раніше Лябогов був співзасновником згаданого «Інко-Профіту», який нині записано на директора Дмитра Закору. Натомість Бєліченко і зараз значиться на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках переможець виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз». Нещодавно він брав участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

Полтавський «Велтрейдінг» належить Костянтину Курищуку, Юрію Стьожці та Валентину Сушку, власниками ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс».

Фірма фігурувала разом із ТОВ «Євроенергосервіс» у кримінальному провадженні Нацполіції від 17 березня 2016 року, яке стосувалося поставки некондиційного баритового обважнювача для філії БУ «Укрбургаз».

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