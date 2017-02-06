НОВИНИ

06.02.2017

Безробітна дружина начальника поліції Полтавщини виявилася сусідкою Гройсмана в елітному районі Києва

Керівництво «Агрофонду» обіцяло перерахувати фірмі 15 мільйонів за 500 тисяч хабара – прокуратура

Трубники продали бариту на 31 мільйон «Укргазвидобуванню», яке не пояснило відхилення дешевших фірм

05.02.2017

Голова села, яку селяни хочуть відправити у відставку, замовила добудову дитсадка за 2,6 мільйони у нереальний термін

Одеські дорожники під Новий рік роздали фаворитам півмільярда на трасу Одеса-Рені та інші дороги

Поліція теж почала розслідувати законність роздачі державних квартир працівникам ДУСі

Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

04.02.2017

«Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

Порошенко з бізнес-партнерами працюють на газі Злочевського

Конотопську мерію підозрюють у привласнені 5 мільйонів на пологовому будинку та дитячій поліклініці

«Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» ще 1,3 мільярда на оплату енергії

Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

03.02.2017

У Холодницького змушують НАБУ закрити справу по залізничникам, які переплатили «ВОГу» 115 мільйонів за дизпаливо (документи)

«Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Трубники продали бариту на 31 мільйон «Укргазвидобуванню», яке не пояснило відхилення дешевших фірм

06 Лютого 2017

ПАТ «Укргазвидобування» («УГВ») 1 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Нафтосервіс» про закупівлю баритового обважнювача на 31,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Поставлять 4 тис т баритового обважнювача у біг-бегах по 7 795 грн. за тонну.

Переможець додав до пропозиції листи від виробників «RUA Bulgaria EOOD» (Болгарія) і «Al Madencilik Barit Sanayi ve Ticaret A.S.» (Туреччина), дилером яких він є.

У лютому 2016 року «УГВ» замовило обважнювач у ТОВ «Інко-Профіт» на 21% дорожче – по 9 894 грн./т., а у квітні 2015 року ще дорожче – по 13 932 грн./т.

Зараз у відкритих джерелах є дані про продаж турецького обважнювача по 10 тис грн./т.

Компанія «SC Evdanco OGC SRL» (Румунія) і ТОВ «Велтрейдінг» пропонували на 6% нижчі ціни, але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам документації торгів.

«Велтрейдінг» тричі скаржився у комісію «Прозорро», вимагаючи детального обґрунтування свого відхилення. Комісія порекомендувала замовнику надати скаржнику інформацію про причини, переглянути рішення про відхилення та про визначення переможцем «Нафтосервісу».

Також «Велтрейдінг» подав скаргу в Антимонопольний комітет України у паперовому вигляді, бо «УГВ» не є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та проводить торги у «Прозорро» за процедурою допорогових закупівель, оскарження яких в АМКУ не передбачено. Уповноважена АМКУ Агія Загребельська повідомила, що колегія залишила скаргу без розгляду і звернулась у правоохоронні органи та Держаудитслужбу.

Дорожчими конкурентами були «Ashapura International Limited» (Індія), «Інко-Профіт», ТОВ «Інтер Трейдінг Груп», ТОВ «Тріскел Енерджі Україна», ТОВ «Акфілд», ТОВ «Офер УА», ТОВ «Бурінком-Україна», ТОВ «Долоні життя» і ТОВ «Шамір Кемікал».

Дніпровський «Нафтосервіс» належить Анатолію Бєліченку та Андрію Лябогову.

Раніше Лябогов був співзасновником згаданого «Інко-Профіту», який нині записано на директора Дмитра Закору. Натомість Бєліченко і зараз значиться на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках переможець виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз». Нещодавно він брав участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

Полтавський «Велтрейдінг» належить Костянтину Курищуку, Юрію Стьожці та Валентину Сушку, власниками ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс».

Фірма фігурувала разом із ТОВ «Євроенергосервіс» у кримінальному провадженні Нацполіції від 17 березня 2016 року, яке стосувалося поставки некондиційного баритового обважнювача для філії БУ «Укрбургаз».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.02.2017

Київ Безробітна дружина начальника поліції Полтавщини виявилася сусідкою Гройсмана в елітному районі Києва

05.02.2017

Суми Голова села, яку селяни хочуть відправити у відставку, замовила добудову дитсадка за 2,6 мільйони у нереальний термін

Одеса Одеські дорожники під Новий рік роздали фаворитам півмільярда на трасу Одеса-Рені та інші дороги

Київ Поліція теж почала розслідувати законність роздачі державних квартир працівникам ДУСі

Хмель Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

04.02.2017

Одеса «Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

Суми Конотопську мерію підозрюють у привласнені 5 мільйонів на пологовому будинку та дитячій поліклініці

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

03.02.2017

Львів «Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Суми Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Харків Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Київ ГПУ перевірить статки очільника Києво-Святошинської прокуратури після публікації «Наших грошей»

Одеса «Вантажники» Грановського без торгів отримали 28 мільйонів на ремонт стоянок аеропорту Одеси

02.02.2017

Дніпро Чиновники Філатова організували підприємницьку групу для тендерного розпилу по завищеним цінам

Київ Замголови адмінсуду фіктивно розлучився, щоб не декларувати розкішний маєток під Києвом

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ