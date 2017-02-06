«Трейд коммодіті» переміг «ВОГ» на дизельних аукціонах залізниці на 3 мільярди

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 6 лютого провело торги на постачання 125 тис тонн дизельного палива у 2017 році на очікувану суму 2,91 млрд грн. без прив’язки до вартості валюти та світових котирувань. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Переможцем першого аукціону стало ТОВ «Трейд коммодіті», яке запропонувало дизель по 22 288 грн./т на 1,11 млрд грн.

Ця ж компанія стала переможцем другого аукціону з ціною 0,56 млрд грн. з ціною 22 238 грн./т.

Третій акуціон на суму 1,10 млрд грн. також виграло «Трейд коммодіті» з паливом по 22 188 грн./т.

Також в аукціонах брали участь ПП «ОККО-Бізнес Контракт», ТОВ «Елемент Нафта», ТОВ «ВОГ аеро джет», ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і Тов «Західна нафтогазова компанія». Всі вони разом з переможцем аукціону не зробили жодного кроку по зниженню ціни.

Наразі «Трейд коммодіті» очікує рішення тендерного комітету замовника про визнання його переможцем торгів для подальшого підписання контрактів.

Ціни «Трейд коммодіті» 22 188 – 22 288 грн./т є нижчими від середньоринкових, які за даними «Oilnews» становлять 23 230 грн./т.

Також це дешевше від ціни 22 970 грн., по якій залізниця з кінця січня отримує дизпаливо від «ВОГ аеро джет».

У грудні залізниця обрала постачальником палива «ВОГ аеро джет» на 1,35 млрд грн. Тоді фірма виграла торги, значно знизивши ціни по відношенню до ринкових і це дозволило їй обійти інших конкурентів, які не ризикнули так знижувати ціни. Після цього «Вог» і ЦЗВ домовились один раз про підвищення ціни на рівень підвищення акцизів державою. Також вони уклали ще одну допугоду про підвищення ціни на 10% через зростання ринкових цін. Після цього підвищення закупівельна склала близько 23 тис грн/т. Вже наступне підвищення ціни на 10% перевищить ринковий рівень.

При цьому відомо, що наприкінці 2016 року ЦЗВ також підвищувало ціні по осінньому контракту з «Трейд коммодіті». Але цій фірмі залізничники не дозволили так близько наблизитись до ринкового рівня – вона зробила поставки з дисконтом 2 000 грн. до середньоринкового рівня цін.

Нагадаємо, НАБУ веде кримінальне провадження щодо службових осіб ЦЗВ «Укрзалізниці», які необґрунтовано підіймали ціну на дизпаливо від «ВОГ» у 2016 році і це призвело до переплати 115 млн грн. Але у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що ця справа недоведена детективами НАБУ, і вимагають закрити кримінальне провадження.

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