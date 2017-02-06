Свата Дубневича вигнали з одного спиртзаводу за збитки, але він влаштувався замдиректором на інший

Новим в.о. заступника керівника Великолюбінського спиртзаводу ДП «Укрспирт» на термін від 1 лютого по 3 березня цього року призначили Богдана Колодія. Про це повідомляє «Львівський портал» з посиланням на наказ про призначення від 31 січня 2017 року.

Богдан Колодій є сватом нардепа від БПП Богдана Дубневича. За тиждень до призначення, 24 січня, Колодія звільнили з посади керівника Воютицького спиртзаводу за грубі порушення трудових обов’язків (п.1 ст.41 КЗпП України) та нанесення спиртзаводу фінансових збитків на 7,4 млн грн.

30 січня керівництво ДП «Укрспирт» передало матеріали службового розслідування по виявлених зловживаннях на Воютицькому спиртзаводі до Нацполіції з проханням терміново вжити заходів.

У зверненні до правоохоронних органів керівництво ДП «Укрспирт» заявило про ймовірне зловживання службовим становищем посадовими особами Воютицького МПД.

Згідно з актом службового розслідування, причинами збиткової роботи Воютицького МПД стали недотримання планових обсягів надання послуг по виготовленню засобів для очистки скла та відсутність належного контролю за виробництвом з боку керівництва.

Йдеться, зокрема, про залишення поза увагою керівництва заводу порушених договірних зобов’язань фірмою «Лінкс лабораторії», що входить у групу компаній «УІГ» власника мережі АЗС «ОККО» Віталія Антонова.

За договором від липня 2016 року, ДП «Укрспирт» виготовляв для ТОВ «Лінкс лабораторії» з давальницької сировини цієї фірми засоби для очищення скла. Зі свого боку, товариство зобов’язувалось купувати завчасно встановлений місячний обсяг виробництва, але порушило ці зобов’язання, замовивши на 3,4 млн л рідини менше обумовленого. Це еквівалентно 6,5 млн грн, які держпідприємство станом на 20 січня цього року не намагалось стягнути у судовому порядку.

Як пише «Львівський портал», це не перше зловживання родичами народних депутатів Дубневичів на державних підприємствах ДП «Укрспирт».

Сват Ярослава Дубневича, Сергій Пиртко, у 2014-2015 роках перебував на керівних посадах на Вузлівському спиртзаводі.

У червні 2015 року під час перевірки діяльності Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» були виявлені порішення, через які 9 липня 2015 року слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області відкрило кримінальне провадження № 32015140000000140 за ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Предметом розслідування було виявлення недостачі 30 тонн зерна та виготовлення «лівого» (безоблікового) спирту на підприємстві, яким в той час керував Сергій Пиртко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Агро, Корупція, Люстрація