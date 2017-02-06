Покровських комунальників підозрюють у заволодінні мільйоном на прибиральній машині

Прокуратура підозрює посадових осіб КП «Управління міського господарства» (місто Покровськ Донецької області) та ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» у заволодінні 1,15 млн грн. бюджетних коштів під час виконання договорів про закупівлю підмітально-прибиральної машини.

Про це свідчить ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 25 січня, до якого звернувся прокурор Красноармійської місцевої прокуратури, який розслідує кримінальне провадження № 42017051670000005 від 17.01.2017.

За даними слідства, у грудні 2016 року «Управління міського господарства» замовило ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» підмітально-прибиральної машини за 1,15 грн. Того ж місяця приватній фірмі перерахували усю суму.

Втім, до цього часу комунальне підприємство не отримало прибиральну техніку.

Суд надав прокуратурі документи щодо закупівлі підмітально-прибиральної машини, які зберігаються в комунальному підприємстві.

Київське ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» належить Тамарі Єременко, яка також очолює підприємство.

КП «Управління міського господарства» з травня минулого року очолює Роберт Семіонкін. Його підприємство вже фігурувало у кримінальному проваджені щодо підозри посадових осіб цього підприємства у заволодінні 1,70 млн грн. бюджетних коштів під час виконання договорів про закупівлю автобусів.

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