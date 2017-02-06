НОВИНИ

06.02.2017

АМКУ зарубав тендер на коштовного продавця квитків на «Євробачення» по скарзі дешевшого конкурента

«Трейд коммодіті» переміг «ВОГ» на дизельних аукціонах залізниці на 3 мільярди

Свата Дубневича вигнали з одного спиртзаводу за збитки, але він влаштувався замдиректором на інший

Покровських комунальників підозрюють у заволодінні мільйоном на прибиральній машині

«Центренерго» дало «регіоналці» ще 65 мільйонів на будівництво за таємними цінами

Міськрада Лисичанська під виглядом нового пропіареного КрАЗу за 2 мільйони купила б/ушний за 200 тисяч

Держрезерв дає 230 мільйонів за арктичний дизель «Сокару» і «ВОГу», який зірвав торішню поставку армії

Безробітна дружина начальника поліції Полтавщини виявилася сусідкою Гройсмана в елітному районі Києва

Керівництво «Агрофонду» обіцяло перерахувати фірмі 15 мільйонів за 500 тисяч хабара – прокуратура

Трубники продали бариту на 31 мільйон «Укргазвидобуванню», яке не пояснило відхилення дешевших фірм

05.02.2017

Голова села, яку селяни хочуть відправити у відставку, замовила добудову дитсадка за 2,6 мільйони у нереальний термін

Одеські дорожники під Новий рік роздали фаворитам півмільярда на трасу Одеса-Рені та інші дороги

Поліція теж почала розслідувати законність роздачі державних квартир працівникам ДУСі

Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

04.02.2017

«Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Міськрада Лисичанська під виглядом нового пропіареного КрАЗу за 2 мільйони купила б/ушний за 200 тисяч

06 Лютого 2017

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради Луганської області в галузі ЖКГ придбало новий снігоприбиральний автомобіль на базі КрАЗ за 2,27 млн грн. у ТОВ «Автомайстер і К», який виявився 2007 року випуску вартістю 205 тис грн. Про це свідчить ухвала Лисичанського міського суду від 24 січня.

За даними слідства, 22 грудня 2016 року управління міської ради замовило ТОВ «Автомайстер і К» комбінований дорожній автомобіль № 214 на базі КрАЗ 65055 за 2,27 млн грн. Згідно порталу використання публічних коштів «E-data», міськрада заплатила фірмі усю суму в кінці грудня.

За умовами договору, автомобіль повинен бути новим. Втім, як з’ясувало слідство, придбаний міськрадою КрАЗ вже експлуатувався і був виготовлений у 2007 році, тобто 10 років тому, а номер на шасі було замінене.

Слідчі також встановили, що 28 грудня управління з виконання політики міської ради з ЖКГ уклало договір купівлі-продажу, згідно з яким воно придбало снігоприбиральний КрАЗ за 205 тис грн.

Слідчі СВ Лисичанського ВП ГУ Національної полі в Луганській області, які розслідують кримінальне провадження 42017131240000001 від 11.01.2017, звернулися до суду з клопотанням арештувати снігоприбиральний транспортний засіб. Суд наклав арешт на автомобіль.

За повідомленням прокуратури Луганської області, в.о. управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ була арештована.

ТОВ «Автомайстер і К» з Кременчука Полтавської області належить Євгену Данилейченку, керівник Валерій Джежела. На сайті фірми вказано, що вона виготовляє, встановлює, переобладнує та продає кузови і комплектуючі, а також ремонтує вантажні автомобілі. Мова про продаж нових авто не йде.

У січні телеканал Лисичанської міськради «Акцент», посилаючись на заступника мера міста Андрія Якимчука, повідомив про придбання снігоприбирального авто як про серйозне досягнення міста.

Місто Лисичанськ знаходиться в зоні АТО.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.02.2017

Львів Свата Дубневича вигнали з одного спиртзаводу за збитки, але він влаштувався замдиректором на інший

Донецьк Покровських комунальників підозрюють у заволодінні мільйоном на прибиральній машині

Харків «Центренерго» дало «регіоналці» ще 65 мільйонів на будівництво за таємними цінами

Луганськ Міськрада Лисичанська під виглядом нового пропіареного КрАЗу за 2 мільйони купила б/ушний за 200 тисяч

Київ Безробітна дружина начальника поліції Полтавщини виявилася сусідкою Гройсмана в елітному районі Києва

05.02.2017

Суми Голова села, яку селяни хочуть відправити у відставку, замовила добудову дитсадка за 2,6 мільйони у нереальний термін

Одеса Одеські дорожники під Новий рік роздали фаворитам півмільярда на трасу Одеса-Рені та інші дороги

Київ Поліція теж почала розслідувати законність роздачі державних квартир працівникам ДУСі

Хмель Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

04.02.2017

Одеса «Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

Суми Конотопську мерію підозрюють у привласнені 5 мільйонів на пологовому будинку та дитячій поліклініці

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

03.02.2017

Львів «Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Суми Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Харків Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ