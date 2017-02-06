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Керівництво «Агрофонду» обіцяло перерахувати фірмі 15 мільйонів за 500 тисяч хабара – прокуратура

06 Лютого 2017

Прокуратура підозрює керівництво ПАТ «Аграрний фонд» в тому, що воно домовилось з ТОВ «Сім інвестторг» про перерахування останньому 15,17 млн грн. передоплати за закупівлю пшениці за умови, якщо отримає від приватної фірми хабар у розмірі 525 тис грн. Про це свідчить ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 30 січня.

За даними слідства, у квітні 2016 року державне підприємство ПАТ «Аграрний фонд» уклало з «Сім інвестторг» договір про закупівлю 1 тис. тонн пшениці 2 класу врожаю 2015 року за 4 300 грн. за тонну на суму 4,3 млн грн. Того ж місяця підприємства уклали ще один договір про закупівлю у «Сім інвестторг» 2,5 тис тонн такої ж пшениці за 4 350 грн. за тонну за 10,87 млн грн.

Як встановили слідчі, керівництво «Аграрного фонду» уклало обидва договори, пообіцявши перерахувати «Сім інвестторг» передплату за товар у розмірі 15,17 млн грн. за умови, якщо приватна фірма передасть готівкою неправомірну вигоду в розмірі 525 тис грн., виходячи з розрахунку 150 грн. за тонну.

В матеріалах справи не зазначається, чи отримали службовці держпідприємства хабар. Втім, за даними прокуратури, службові особи ПАТ «Аграрний фонд» впроваджували подібні схеми на постійній основі.

Слідство також з’ясувало, що станом на осінь минулого року «Сім інвестторг», який отримав кошти від держпідприємства, не повністю виконав умови договорів та має заборгованість перед ПАТ «Аграрний фонд» за недоставлене зерно в сумі 4,7 млн грн. Кошти були перераховані фіктивним фірмам для подальшого переведення їх у необліковану готівку.

Слідчі в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, які розслідують кримінальне провадження № 4201610000001024 від 24.10.2016, звернулися до суду з клопотанням здійснити привід одного зі свідків у справі до прокуратури. Суд клопотання задовольнив.

ТОВ «Сім інвестторг» було зареєстроване у Львівській області у лютому 2015 року. Засновниками були Ігор Андрейко, Андрій Бобко, Світлана Гедз та Наталя Курилко. Наразі фірма називається ТОВ «Крамат ЛТД», вона перереєстрована у Краматорську Донецької області. Власником та керівником «Крамат ЛТД» є мешканка Житомирської області Яна Томашевська.

ПАТ «Аграрний фонд» з лютого 2015 року очолює Андрій Радченко.

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