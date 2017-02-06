Держрезерв дає 230 мільйонів за арктичний дизель «Сокару» і «ВОГу», який зірвав торішню поставку армії

Державне агентство резерву України 31 січня за результатами тендеру уклало три угоди про поставку арктичного дизельного палива ДП-Арк-Євро5-В0 на загальну суму 229,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Вог Аеро Джет» із групи «Континіум» партнерів покійного нардепа Ігоря Єремеєва поставить дизпалива на 148,40 млн грн.

Із загального обсягу в 7 тис т половина коштує 21 401 грн./т, а решта – 21 тис грн./т.

За даними «OilNews», середня гуртова ціна дизелю нині становить 23 080 грн./т. Арктична марка дорожча від стандартної зимової на $50-70 за тонну (1 359-1 903 грн./т за курсом на момент розкриття), відтак розрахункова вартість арктичного палива складає приблизно 24 439-24 983 грн./т.

Спочатку ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки за 74,91 млн грн. замовили 3 500 т дизпалива по 21 402 грн./т. Але наступного дня після підписання вартість угоди збільшили до 81,39 млн грн., а ціна зросла до 23 253 грн./т. Обсяг поставки не змінився.

Переможці змагалися лише між собою.

Паливо мають поставити до кінця березня. При цьому ТОВ «Дніпрозбут» Марини Ставської вимагало від замовника продовжити цей строк, але той відмовився.

Днями Міноборони повідомило «OilNews», що торік «Вог Аеро Джет» поставив лише 1 тис т арктичного дизпалива замість 9 174 т, передбачених угодою від 15 грудня 2015 року. У зв’язку з цим відомство почало позовну роботу для стягнення штрафу з фірми, а також спрямувало в банк вимогу щодо перерахування суми забезпечення угоди на свої рахунки.

Державне агентство резерву очолює Вадим Мосійчук. До призначення він очолював компанії з управління активами «СЕБ Ессет Менеджмент Україна» шведської групи SEB, «Райффайзен Аваль» та «Кінто», а також працював у Міністерстві економіки.

Його першим заступником із 11 січня є Євген Барах – колишній виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг, племінник головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. До приходу в «Укравтодор» він працював зокрема у ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» – одній з фірм групи «ICU». Представники цієї групи після обрання президентом Петра Порошенка отримали високі посади у владі. Валерія Гонтарєва стала головою Нацбанку, Володимир Демчишин – міністром енергетики і вуглепрому, Дмитро Вовк очолив НКРЕКП.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Паливо