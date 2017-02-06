Безробітна дружина начальника поліції Полтавщини виявилася сусідкою Гройсмана в елітному районі Києва

Дружина начальника управління ГУ Національної поліції П в Полтавській області Олега Беха – Катерина Щербатюк, є власницею квартири в центрі в ЖК «Новопечерські липки» площею 158 кв. м.

Про це повідомляє «Народне НАЗК».

Власницею квартири Щербатюк стала в 2014 році.

Наразі ціна подібної квартири в цьому житловому комплексі стартує від $530 тис. Також у цьому будинку дружині начальника ГУНП в Полтавській області належить два паркомісця.

Сам Олег Бех володіє ділянкою 19 тис кв м в Вишгородському районі Київської області та ще однією квартирою в Києві купленою в 1999 році.

В деклараціях за останні три роки Катерина Щербатюк вказувала, що не отримувала дохід та не володіла частками в приватних підприємствах.

В 2010 році дружина придбала дві нові автівки: BMW Х-5 та Mini Сooper. Зараз вони коштують приблизно $47 тисяч доларів.

В електронній декларації вказано, що родина зберігає готівкою $45 тис. та 460 тис грн. З цінного майна – годинники Rolex та Breguet, дві ікони, колекція монет та два набори прикрас.

Олег Бех розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1996 році на посаді слідчого. Із 2001 до 2010 року працював на оперативних посадах Головного управління боротьби зі злочинністю МВС. Із 2010 до 2011 – очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС. Із 2011 до 2015 року – Бех керував УБОЗ в Івано-Франківській, Миколаївській та Одеській областях. З лютого 2015 року очолює УМВС в Полтавській області.

Нагадаємо, в ЖК «Новопечерські липки» проживає сім’я прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та низка інших діючих та колишніх топ-чиновників.

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