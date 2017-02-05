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Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

05 Лютого 2017

Суд постановив розірвати угоду Замкової виправної колонії № 58 та ТОВ «Магнат-Агро 2» про спільний обробіток 89 га на землях Білотинської сільської ради Хмельницької області.

Таке рішення прийняв Господарський суд Хмельницької області

В квітні 2016 року Замкова виправна колонія № 58 Управління Державної пенітенціарної служби у Хмельницькій області (замовник) уклала з «Магнат-Агро 2» договір про вирощування сільськогосподарської продукції. За цим договором фірма отримала на п’ять років в користування 89 га ріллі. Документ також передбачав, що тюремники не мали права на вирощений урожай, а лише отримували грошову компенсацію – 72 тис грн. на рік (800 грн/га).

Але прокуратура звернулася до суду, вважаючи договір колонії і агрофірми удаваним.

Суд погодився, що договором про спільне вирощування просто приховали оренду землі, яку потрібно було б погоджувати з керівництвом Державною пенітенціарною службою. Так як угода не була погоджена, суд постановив її розірвати.

Засновниками «Магнат-Агро 2» є киянка Юлія Подолян та мешканці Хмельницької області Микола Гаврилюк та Олександр Рудницький. Гаврилюк та Подолян є співзасновниками ТОВ «Агрокомбінат Поділля». Подолян була бізнес-партнером в ТОВ «Білий яр» депутата Хмельницької облради Івана Кирилюка, який тепер очолює ДП «Ярмолинецьке лісове господарство».

Замкову виправну колонію № 58 з вересня 2015 року очолює Олександр Новосядлов.

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