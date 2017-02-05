Поліція теж почала розслідувати законність роздачі державних квартир працівникам ДУСі

Головне управління Національної поліції в Києві порушило кримінальне провадження щодо службових осіб Державного управління справами, які дозволили начальниці одного з управлінь ДУСі Марії Єремєєнко приватизувати державну квартиру площею 117 кв.м. в елітному районі столиці.

Про це повідомляє «Центр протидії корупції» з посиланням на відповідь начальника головного управління Нацполіції в Києві у відповіді на запит Центру протидії корупції.

18 січня 2017 року слідчий відділ Голосіївського райвідділу поліції вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за кваліфікацією шахрайство (ч.4 ст.190), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, журналісти програми “Наші гроші з Денисом Бігусом” встановили, що начальниця юридичного управління Державного управління справами Марія Єремєєнко незаконно отримала від свого відомства квартиру в центрі Києва. Згодом чиновниця та її син помешкання приватизували. Житло Єремєєнко отримала під час керівництва ДУС Сергієм Борзовим.

Це вже другий держслужбовець ДУС, квартирою якого зацікавилися правоохоронні органи.

Раніше повідомлялося, що Борзов також незаконно отримав від ДУС квартиру на Печерську площею 190 кв.м. Наразі Національне антикорупційне бюро розслідує ці факти.

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