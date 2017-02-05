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Одеські дорожники під Новий рік роздали фаворитам півмільярда на трасу Одеса-Рені та інші дороги

05 Лютого 2017

Служба автомобільних доріг в Одеській області 26 грудня уклала десять угод про поточний середній ремонт автодоріг державного значення у 2017 році на загальну суму 543,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна за 235,31 млн грн. відремонтує такі дороги:

  • М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест), км 129+000 – км 134+500,
  • Т-16-28 /М-15/-Спаське – Вилкове, км 17+552 – км 32+000 та км 32+000 – км 44+670,
  • С160539 Нерубайське-НАТІ, км 0+000 – км 2+600 (окремими ділянками),
  • С161313 Під’їзд до с. Любопіль, км 0+000 – км 2+600 (окремими ділянками).

Фірма, яка раніше належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну, знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а.

Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова отримає 139,35 млн грн.

Компанія відремонтує трасу Одеса-Рені на ділянці км 190+000 – км 193+000 і трасу /М-15/-Спаське – Вилкове на ділянці км 0+000 – км 17+552.

ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» Князя і Роберта Хачатрянів дадуть ще 100,00 млн грн. на трасу Одеса-Рені на ділянках км 215+000 – км 220+000 та км 220+000 – км 224+500.

Крім того, ТОВ «Евродор» Геворга та Наталії Авєтісян за 69,10 млн грн. відремонтує цю ж дорогу на ділянці км 241+000 – км 247+000.

Найдорожчим з усіх підрядів є ремонт траси Одеса-Рені, який коштує по 10-16 млн грн. за погонний кілометр.

В окремих торгах також брали участь ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «ПБС», ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс» і МПП «Базальт».

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