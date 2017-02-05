Голова села, яку селяни хочуть відправити у відставку, замовила добудову дитсадка за 2,6 мільйони у нереальний термін

Правоохоронці підозрюють голову сільради с. Верхня Сироватка Сумського району Сумської області Аллу Александрову та службових осіб ТОВ «БК Північ-проект» у завищення вартості виконаних робіт під час добудови дитсадка, що могло призвести до збитків місцевому бюджету. Про це свідчить ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 26 січня.

4 листопад 2016 року сільська голова замовила «БК Північ-проект» добудову дошкільного навчального закладу «Сонечко» у с. Верхня Сироватка за 2,62 млн грн.

Слідчі з’ясували, що виконати умови тендеру у період з 4 листопада по 16 грудня, який було вказано в тендерній документації, фактично не можливо. Вони також встановили, що до 26 листопада 2016 р., коли було оголошено тендер, «БК Північ-проект» взагалі не вело господарської діяльності. Крім того, ця фірма за 9 місяців 2016 року не подала декларації з прибутку до податкових органів.

Слідчим СВ Сумського РВП ГУ Національної поліції в Сумській області, які розслідують кримінальне провадження №42016201010000213 від 14.12.2016, суд надав доступ до документів щодо будівництва дитсадка, які знаходяться у сільраді, податкової справи ТОВ «БК Північ-проект» та звітування фірми за працівників, які знаходяться в управлінні Пенсійного фонду.

Сумське ТОВ «БК Північ-проект» зі статутним фондом у 1000 грн. було створено у березні 2016 року. Засновник та керівник Олександр Тимошенко. За рік фірма виграла лише два тендери і обидва у сільради с. Верхня Сироватка. Крім добудови дитсадка у «БК Північ-проект» їй також замовили поточний ремонт Верхньосироватського сільського Будинку культури за 91 тис грн.

Алла Александрова представляє Партію простих людей Сергія Капліна, яка змінила назву на Соціал-демократичну парті». Куратором партії на Сумщині є нардеп Олександр Сугоняко.

За інформацією місцевих ЗМІ, наприкінці минулого року Верхньосироватська громада зібрала підписи за дострокове припинення повноважень сільського голови Александрової і передала їх до територіальної виборчої комісії. Конфлікт між мешканцями і Александровою виник через неможливість провести газ. Селяни вважають, що голова навмисно гальмує газифікацію.

Однопартійці Александрової повідомили, що відкликати її не в змозі, але лишили її на випробувальному терміні, порекомендувавши сільській голові налагодити контакт з громадою.

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