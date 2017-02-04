Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

КП «Компанія «Вода Донбасу» (Маріуполь, Донецька область) 17 січня уклало 359 угод про допорогові закупівлі різних товарів і послуг на загальну суму 121,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод менша від 1,00 млн грн. При цьому частина угод була укладена на суму 999 999 грн. Це лише на одну гривню менше від порогу, після якого водоканал мав би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку з ринковими цінами.

У частині закупівель, де предметом був один товар, тендерну ціну можна було отримати, розділивши загальну суму на кількість замовленого. Наприклад, пісок замовили дешево – по 80 грн./т.

Станом на 31 січня із загальної кількості 31 угоду вже розірвали без виплат через «непідписання контрагентом додаткової угоди про пролонгацію на 2017 рік». Без урахування розірваних договорів загальна сума становить 111,02 млн грн. Із цих коштів більше половини, або 70,13 млн грн. отримали три фірми, які досі не отримували держпідрядів.

Лідером стало ПП «Косоур» донеччанина Антона Дядіченка із 41,65 млн грн. Фірма раніше була зареєстрована в Донецьку, а нині переоформлена в смт. Гостомель Київської області. Нова адреса і номер телефону співпадають із ТОВ «Дебют-Центр» Равіля Денікеєва і Василя Коваленка. Саме у їхньому донецькому ТОВ «Дебют» Дядіченко працював начальником відділу логістики.

Ще 16,77 млн грн. відписали ТОВ «Снабсервис» Віктора Дереки. Компанією зі статутним капіталом 1,50 грн., прописаною в окупованому Донецьку, керує Антон Резнік.

Крім того, павлоградському ТОВ «Інженер-Енерго» макіївчан Віктора Склярова та Ірини Скрипнікової дадуть 11,71 млн грн. Ця фірма зі статутним капіталом 1 тис грн. раніше була зареєстрована в Макіївці.

Нагадаємо, 16 січня, тобто днем раніше «Вода Донбасу» уклала 147 угод на допорогові закупівлі різних товарів і послуг на загальну суму 72,24 млн грн.

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