НОВИНИ

04.02.2017

«Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

Порошенко з бізнес-партнерами працюють на газі Злочевського

Конотопську мерію підозрюють у привласнені 5 мільйонів на пологовому будинку та дитячій поліклініці

«Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» ще 1,3 мільярда на оплату енергії

Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

03.02.2017

У Холодницького змушують НАБУ закрити справу по залізничникам, які переплатили «ВОГу» 115 мільйонів за дизпаливо (документи)

«Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Напередодні арешту Журила СхідГЗК за 32 мільйони купив вапно у виробника, знизивши ціну на чверть

Директор «Укргіденерго» вчетверо піднімає собі зарплату до 200 тисяч, а простим робітникам – знижує

Апеляція повторно розглядає докази у справі Лантвойта, який вже рік сидить у СІЗО

Люксові авто за цінами брухту в деклараціях суддів, прокурорів, Ложкіна, Тарути…

ГПУ перевірить статки очільника Києво-Святошинської прокуратури після публікації «Наших грошей»

«Вантажники» Грановського без торгів отримали 28 мільйонів на ремонт стоянок аеропорту Одеси

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

04 Лютого 2017

КП «Компанія «Вода Донбасу» (Маріуполь, Донецька область) 17 січня уклало 359 угод про допорогові закупівлі різних товарів і послуг на загальну суму 121,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод менша від 1,00 млн грн. При цьому частина угод була укладена на суму 999 999 грн. Це лише на одну гривню менше від порогу, після якого водоканал мав би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраними підрядниками.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку з ринковими цінами.

У частині закупівель, де предметом був один товар, тендерну ціну можна було отримати, розділивши загальну суму на кількість замовленого. Наприклад, пісок замовили дешево – по 80 грн./т.

Станом на 31 січня із загальної кількості 31 угоду вже розірвали без виплат через «непідписання контрагентом додаткової угоди про пролонгацію на 2017 рік». Без урахування розірваних договорів загальна сума становить 111,02 млн грн. Із цих коштів більше половини, або 70,13 млн грн. отримали три фірми, які досі не отримували держпідрядів.

Лідером стало ПП «Косоур» донеччанина Антона Дядіченка із 41,65 млн грн. Фірма раніше була зареєстрована в Донецьку, а нині переоформлена в смт. Гостомель Київської області. Нова адреса і номер телефону співпадають із ТОВ «Дебют-Центр» Равіля Денікеєва і Василя Коваленка. Саме у їхньому донецькому ТОВ «Дебют» Дядіченко працював начальником відділу логістики.

Ще 16,77 млн грн. відписали ТОВ «Снабсервис» Віктора Дереки. Компанією зі статутним капіталом 1,50 грн., прописаною в окупованому Донецьку, керує Антон Резнік.

Крім того, павлоградському ТОВ «Інженер-Енерго» макіївчан Віктора Склярова та Ірини Скрипнікової дадуть 11,71 млн грн. Ця фірма зі статутним капіталом 1 тис грн. раніше була зареєстрована в Макіївці.

Нагадаємо, 16 січня, тобто днем раніше «Вода Донбасу» уклала 147 угод на допорогові закупівлі різних товарів і послуг на загальну суму 72,24 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.02.2017

Одеса «Одесаобленерго» купило у Святаша 20 автівок Renault за 6 мільйонів

Суми Конотопську мерію підозрюють у привласнені 5 мільйонів на пологовому будинку та дитячій поліклініці

Донецьк Водники Маріуполя за день роздали без торгів ще 121 мільйон

03.02.2017

Львів «Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

Суми Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

Харків Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Київ ГПУ перевірить статки очільника Києво-Святошинської прокуратури після публікації «Наших грошей»

Одеса «Вантажники» Грановського без торгів отримали 28 мільйонів на ремонт стоянок аеропорту Одеси

02.02.2017

Дніпро Чиновники Філатова організували підприємницьку групу для тендерного розпилу по завищеним цінам

Київ Замголови адмінсуду фіктивно розлучився, щоб не декларувати розкішний маєток під Києвом

Одеса Директор «Держгідрографії» хоче собі зарплату 185 тисяч та витрачати півмільйона на службові таксі

Запоріжжя Замначальника СІЗО отримав 5 років в’язниці за 60 тисяч хабара, передані у відрі з-під фарби

01.02.2017

Харків Метрополітен Кернеса за 4 мільйони орендував модульні топкові вдвічі дорожче, ніж міг купити

Дніпро Павлоградські чиновники заплатили 4 мільйони за каналізаційну станцію, яку підрядник не реконструював

Київ Ремонт фонтанів на Майдані з світомузикою обійдеться в 33 мільйони – у 8 разів дорожче, ніж при Попову

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ