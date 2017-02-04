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Порошенко з бізнес-партнерами працюють на газі Злочевського

04 Лютого 2017

Структури Петра Порошенка та його бізнес-партнерів в 2016 році купили у фірми «Парі» Миколи Злочевського природного газу на 101,62 млн грн.

Про це йдеться в розслідування Олександра Черновалова для прогарами «Схеми».

ТОВ «Парі» видобуває паливо на Пилипівському родовищі газу що на Івано-Франківщині. Це одна з чотирьох фірм « Burisma Group», вона повністю у власності Миколи Злочевського.

Минулого року фірма продала газу на 270 млн грн. Але більше третини палива була поставлена на підприємства президента Порошенка та його оточення.

Так, увесь минулий рік у «Парі» Злочевського купував газ «Пісківський завод скловиробів» на Київщині. Його власники – фонд «Прайм Ессетс Кепітал» Порошенка та фонд «Вік» Ігоря Кононенка, першого заступника голови парламентської фракції БПП.  Безперебійне постачання газу на завод – гарантія сталого виробництва. Увесь 2016 рік завод купував його у фірми Миколи Злочевського – ТОВ «Парі», сплативши за газ майже 100 мільйонів гривень.

Також отримував газ від «Парі» столичний «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», більш відомий як елітний фітнес-клуб «5-й елемент». Його заснували фонди трьох бізнес-партнерів – Порошенка, Кононенка та їх бізнес-партнера, першого заступника голови РНБО Олега Гладковського. У 2016 році спортклуб придбав газу у фірми Злочевського на суму більше ніж 2,5 млн грн.

Ще одним покупцем видобутого «парі» палива була «Міжнародна тенісна академія» у Пущі-Водиці у Києві. Її заснував фонд «Вік» Кононенка, тут працює син депутата Віталій. Торік фірма Злочевського отримала від закладу депутата Кононенка понад один мільйон гривень за газ. У «Міжнародній тенісній академії» Кононенка  заявили, що наразі не мають договірних відносин із ТОВ «Парі». Але й не спростували, що купували газ у фірми.

Нагадаємо, в кінці грудня Окружний адміністративний суд відмовив в позовах Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі щодо анулювання ліцензій на видобуток газу фірмам Злочевського. САП програла позови через пропуск строків позову. Після того, 12 січня 2017 року, «Burisma» повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти Групи та її президента Микола Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group».

Відмітимо, що в 2014 році Київрада віддала в оренду заводу «Ленінська кузня» Порошенка і Кононенка в оренду піонерський табір «Юнга», який ті пообіцяли реконструювати в дитячо-юнацьку спорт школу «Міжнародна тенісна академія». Замість безкоштовної ДЮСШ «Міжнародна тенісна академія» виявилася приватним спортклубом. В липні минулого року Київрада, де більшість складає БПП, виключила з угоди з тенісною фірмою Кононенка пункт про обов’язкове будівництво ДСЮШ.

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