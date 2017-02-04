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Конотопську мерію підозрюють у привласнені 5 мільйонів на пологовому будинку та дитячій поліклініці

04 Лютого 2017

Прокуратура підозрює службових осіб управління ЖКГ Конотопської міської ради Сумської області та кількох приватних фірм у привласненні понад 5 млн грн. державних коштів під приводом виконання підрядних робіт у пологовому будинку та дитячій поліклініці. Про це свідчить ухвала Подільського районного суду м. Києва від 30 січня.

За даними слідчих, у 2015 році управління ЖКГ замовило ТОВ «Ремсервіс» добудову незавершеного об’єкту під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по вул. Семашка, 7а в місті Конотоп за 17,87 млн грн.

Відразу після цього сторони підписали додаткову угоду, згідно з якою договірна ціна була зменшена до 16,25 млн грн. Зменшення вартості пояснювалось тим, що відпала потреба подальших будівельних робіт і з’явилась  необхідність виключно поставок медичного обладнання на всю суму тендеру.

Таким чином, прокурори дійшли висновку,що управлінням ЖКГ провело конкурс по одного предмету закупівлі, а фактично закупило зовсім інший, відносно якого конкурсні торги не проводились.

Крім того, було встановлено, «Ремсервіс» придбав медичне обладнання у ТОВ «НТР», яке в свою чергу отримало його у двох приватних підприємців.

Слідчі встановили, що один з підприємців купив 4 акушерських ліжка на 799 тис грн., а ТОВ «НТР» ці ж ліжка продав ТОВ «Ремсервіс» за 1,20 млн грн. Крім того, три парових стерилізатора буди закуплені за 264 тис грн. кожен, хоча ціна згідно інформації офіційного дистриб’ютора становить 137 тис грн. Таким чином, на думку прокуратури, лише по двом предметам закупівлі бюджету було завдано збитків на 787 тис грн.

Також слідчі з’ясували, що обладнання медичному закладу поставляло не ТОВ «Ремсервіс», як повинно було бути за умовами договору, а ТОВ «ДП МедТехСервіс».

Прокурору Київської місцевої прокуратури, який розслідує кримінальне провадження 42016101070000196 від 17.10.2016, суд надав доступ до тендерної документації, угоди щодо проведення робіт у пологовому будинку та дитячій поліклініці та супровідної документації, які знаходяться в управлінні ЖКГ Конотопської міської ради.

Засновником конотопського ТОВ «Ремсервіс» є Ірина Шумицька, директор Андрій Бондаренко. Власником київського ТОВ «НТР» вказано Олексія Рибалку, керівником Андрія Полицю.

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