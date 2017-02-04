«Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» ще 1,3 мільярда на оплату енергії

ДП «Енергоринок» 30 січня за результатами тендеру уклав дві угоди з ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття двох відновлювальних кредитних ліній на загальну суму 1,30 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Два кредити на 800 млн грн. та 500 млн грн. узяли строком на чотири місяці, тобто на лютий-травень.

Обслуговування коштує 56,61 млн грн. та 35,38 млн грн., що відповідає 21,23% річних, хоча у пропозиціях банку була вказана ставка 20,50%. Різниця може пояснюватися комісією тощо.

Гроші позичили для проведення розрахунків на Оптовому ринку електроенергії згідно постанов НКРЕКП.

Виконання зобов’язань за угодами забезпечується заставою майнових прав за договорами купівлі-продажу електроенергії з ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго» і ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» загальною заставною вартістю 3,90 млрд грн.

Конкурентів на тендерах державний банк не мав.

Нагадаємо, у березні 2016 року «Енергоринок» позичив у «Ощадбанку» під 24,4% річних 1 млрд грн.

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