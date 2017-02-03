«Вантажники» Грановського без торгів отримали 28 мільйонів на ремонт стоянок аеропорту Одеси

КП «Міжнародний аеропорт Одеса» 15-16 вересня і 1 лютого уклав 33 угоди з ПП «СПМК-7» про послуги з поточного ремонту місць стоянок на загальну суму 27,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожної з укладених угод менша порогу в 1,00 млн грн., після якого аеропорт мав би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраним підрядником без аукціонів.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, що унеможливлює звірку цін на матеріальні ресурси з ринковими цінами.

ПП «СПМК-7», зареєстроване за адресою аеропорту, раніше називалось ПП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» (не плутати з однойменним ДП Мінінфраструктури). Засновником є Володимир Колбасюк, а директором із листопада 2016 року – Євген Чіхічін. Досі фірма не отримувала держпідрядів.

Колбасюк також володіє ТОВ «Транс Склад Сервіс» і ПП «Рефаін».

У 2015 році ПАТ «Фінбанк» одеського бізнесмена Олександра Грановського (не плутати з тезкою-нардепом з «Блоку Петра Порошенка») наймав ПП «СПМК-7» для вивезення майна із приміщення у Києві по вул. Бориса Грінченка, 1А, оренду якого не продовжив Фонд держмайна. У суді щодо виселення та боргу з орендної плати фірма виступала третьою особою на стороні банку.

У ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», створеному для реконструкції КП «Міжнародний аеропорт Одеса», частка Одеської міськради становить 25%, решту має ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент». Торік у жовтні міськрада вирішила вийти зі статутного капіталу компанії з поверненням вкладу в натуральній формі, але дані в держреєстрі досі не змінились.

«Ділова столиця» пов’язувала ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент» зі згаданим Грановським і Борисом Кауфманом, однак у них заперечують цей зв’язок. Разом із тим, низка подій свідчить про те, що одеські бізнесмени мають відношення до «Одеси Аеропорт Девелопмент» і реконструкції аеропорту вартістю 1,6 млрд грн. При цьому саме їх «Фінбанк» видав 178 млн грн., які були зрештою інвестовані у ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Нагадаємо, НАБУ розслідує можливі зловживання посадовців Одеської міськради за попередньою замовою з ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», КП «Міжнародний аеропорт Одеса» і ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» щодо заволодіння комунальним майном.

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