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«Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

03 Лютого 2017

Служба автомобільних доріг у Львівській області 30 січня за результатами тендерів уклала чотири угоди про поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного і місцевого значення у 2017 році на загальну суму 309,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПП «Рома» отримає 252,32 млн грн. на такі дороги:

  • Н-17 Львів – Радехів – Луцьк на ділянці км 0+000 – км 69+810,
  • М-09 Львів – Рава-Руська на ділянці км 5+234 – км 67+783,
  • під’їзд до м. Львова від автодороги Київ – Чоп на ділянці км 0+000 – км 5+690,
  • Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква на ділянках км 89+514 – км 114+232 та км 123+014 – км 160+363,
  • Т-14-08 Угринів – Хоробрів на ділянці км 0+000 – км 8+000,
  • дороги місцевого значення Жовківського району.

Власником і директором є Роман Демчина – депутат Львівської облради від «Блоку Петра Порошенка». У статутному капіталі він має не задекларовані 100 грн.

ТОВ «Авакс Проф» дадуть 57,00 млн грн. на дорогу Н-02 Львів-Тернопіль на ділянці км 11+257 – км 84+073 та дорогу Р-39 Броди-Тернопіль на ділянці км 0+000 – км 31+586.

Тернопільська фірма, якою керує Наталія Грохола, належить Ганні та Дмитру Ярмоленкам. Останній володіє ТОВ «Сакура Плюс», директором якого є Петро Лукашов.

У торгах також брало участь ДочП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Нагадаємо, у квітні 2016 року «Рома» та «Авакс Проф» разом отримали від нинішнього замовника на ремонт доріг 147,73 млн грн.

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