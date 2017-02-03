«Порошенківець» отримав чверть мільярда на дороги Львівщини

03 Лютого 2017
Служба автомобільних доріг у Львівській області 30 січня за результатами тендерів уклала чотири угоди про поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного і місцевого значення у 2017 році на загальну суму 309,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
ПП «Рома» отримає 252,32 млн грн. на такі дороги:
Власником і директором є Роман Демчина – депутат Львівської облради від «Блоку Петра Порошенка». У статутному капіталі він має не задекларовані 100 грн.
ТОВ «Авакс Проф» дадуть 57,00 млн грн. на дорогу Н-02 Львів-Тернопіль на ділянці км 11+257 – км 84+073 та дорогу Р-39 Броди-Тернопіль на ділянці км 0+000 – км 31+586.
Тернопільська фірма, якою керує Наталія Грохола, належить Ганні та Дмитру Ярмоленкам. Останній володіє ТОВ «Сакура Плюс», директором якого є Петро Лукашов.
У торгах також брало участь ДочП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
Нагадаємо, у квітні 2016 року «Рома» та «Авакс Проф» разом отримали від нинішнього замовника на ремонт доріг 147,73 млн грн.
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