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Після повернення біглого директора Фірташа санацію «Сумихіпрому» продовжили ще на півроку

03 Лютого 2017

Господарський суд Сумської області продовжив на півроку до 31 липня санацію ПАТ «Сумихімпром».

Про це повідомляють «UA.Суми» з посиланням на рішення суду від 1 лютого 2017 року в справі №5021/2509/2011.

Суд ухвалив таке рішення, так як вважає, що ще невичерпані можливості відновлення платоспроможності стратегічного підприємства.

Заступник директора департаменту Управління корпоративними правами держави Фонду держмайна України Олександр Візир розказав, що ФДМУ на даний час не може ефективно використати продовження санації через намагання «Сумихіпрому» приховати інформацію про стан речей на підприємстві, яким керує нинішній керівник санації Ігор Лазакович.

Лазаковича кілька місяців тому було оголошено в розшук, але 26 січня його адвокат надіслав лист до прокуратури Сумської області, що підзахисний готовий з’явитися до органів досудового розслідування. Лазакович з’явився наступного дня, тоді ж судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Лазаковичу оголосили підозру в грудні, його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах, в службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

В 2011 році стартувало банкрутство «Сумихімпрому», який на 99,99% належить Фонду держмайна, однак з 2010 року управляється Ігорем Лазаровичем (топ-менеджером власника «Group DF» Дмитра Фірташа) за підтримки комітету кредиторів, які були ставлениками Фірташа. Під контролем Фірташа також знаходиться більша частина кредиторської заборгованості підприємства, загальна сума якої – 1,4 млрд грн.

Після зміни влади у липні 2014 р. ФДМУ звернувся до комітету кредиторів «Сумихімпрому» з вимогою замінити керуючого санацією Лазаковича. Втім, ця спроба виявилася безрезультатною, оскільки всі члени комітету входили в орбіту Фірташа.

Таким чином, продовження санації дозволить представникам Фірташа ще півроку отримувати дохід від діяльності «Сумихімпрому».

Прокуратура розслідує справу № №42013200000000016 від 14.01.2013 року про нанесення посадовцями «Сумихімпрому» збитків на 300 млн грн.  Восени прокуратура доповнила справу новим епізодом про укладання в квітні керуючим санацією «Сумихімпрому» договору договір із ДП «Центр правового консалтингу» про надання юридичних послуг у справі про банкрутство держпідприємства. Щомісячна винагорода компанії складає 10 тис євро. Прокуратура вважала, що це фіктивна угода, так як «Сумихімпром» в судах захищали працівники юрвідділу заводу.

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