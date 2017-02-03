Напередодні арешту Журила СхідГЗК за 32 мільйони купив вапно у виробника, знизивши ціну на чверть

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03 Лютого 2017

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 1 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» («ДЗБК») вапна на 32,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Поставлять 15 400 т негашеного грудкового вапна другого ґатунку по 2 099 грн. за тонну.

У липні минулого року комбінат купив його у ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» на 23% дорожче – по 2 709 грн./т.

Ціна нинішнього договору на ті ж самі 23% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 44,89 млн грн. Причому первинна пропозиція одного з конкурентів – згаданого «Еко-сервісу» – повністю дорівнювала встановленій замовником очікуваній вартості.

Окрім «Еко-сервісу», з переможцем змагалися закарпатське ТОВ «Захід Інвест 2000» дніпровця Андрія Ламзи і луганчанина Дмитра Луковенка та запорізьке ТОВ «Ферромет1» Еліни Межебовської з Дніпра.

Фірмою-виробником «ДЗБК» володіють киянки Лариса Ганжа і Вікторія Пікалова, Антоніна Кармазіна з Дніпра та Ірина Шипко з с. Новоселівка Дніпропетровської обл. Директором є Валерій Костирко.

Ірина Шипко – дружина нардепа з  групи «Партія «Відродження» Андрія Шипка.

Пікалова є нотаріусом, а Ганжа – співзасновницею ПП «Телерадіокомпанія «Регіон» разом із Олександром Максимовим.

Кармазіна входить до складу засновників ТОВ «Катеринославхліб» із Вячеславом Капустіним, Іриною Макаренко, Світланою Криворучко, «Трейдінг Оксідентал КО С.А.» (Панама) і «Мікандо Ентерпрайзес ЛТД» (Тортола).

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нинішнім очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,45 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

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