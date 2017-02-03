Люксові авто за цінами брухту в деклараціях суддів, прокурорів, Ложкіна, Тарути…

03 Лютого 2017
Депутати, судді, прокурори та інші посадовці, щоб уникнути пояснення походження коштів, масово декларують купівлю авто преміям-класу за 149 тис грн. Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
З 2013 року по 2017-й в Україні діяв ліміт на готівкові розрахунки фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, операції від 150 тис грн. були заборонені. За дотриманням ліміту слідкувала податкова. Окрім того, розрахунки від 150 тис грн. потрапляли під обов’язковий моніторинг Держфінмоніторингу. Виконуючи розрахунок від 150 тис грн. платник повинен був пояснити походження коштів.
Щоб уникнути державного фінмоніторингу велика кількість угод були укладені на граничну суму – 149 тис грн. Так робили прокури, судді та інші держслужбовці, сотні з яких в деклараціях вказали одну й ту саму суму купівлі/продажу елітних авто.
Самі ж декларанти виправдовуються, що купляли або продавали авто за такою ціною через їх технічні несправності, але розповісти про ці поломки нічого не змогли.
Так, суддя Київського апеляційного госпсуду Світлана Алдавнова задекларувала, що купила в 2015 році Toyota RAV-4 2013 року випуску за ті ж самі 149 тис грн, що вдвічі менше середній ринковій вартості такого авто. Суддя стверджує, що машина була поламана і її відремонтував майстер. Назвати поломки Алданова не змогла, пославшись на свою технічну необізнаність. Але RAV-4 коштувати такі гроші могло тільки після крупного ДТП, запам’ятати наслідки якого технічних знань не потрібно. Сам ремонт авто мінімум коштував задекларовану його вартість, при тому, що весь дохід судді з родиною в 2015 році склав 330 тис грн.
Замкерівника апарату Вищого адміністративного суду України Павло Черніков навпаки продав своє Volkswagen Tiguan (2011 р.в.) за допорогові 149 тис грн. Стверджує, що авто було після ДТП, не працювала коробка передач і двигун. Перевірити його слова не можливо, так як ДТП він не реєстрував. А покупцем цього розбитого авто стала прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Альона Бобіта, яка є власницею нового Porshe Cayenne. Бобіта – дочка очка Ігоря Скорікова – екс-головного податківця Луганської, Чернігівської та Рівненської областей. Ринкова вартість її нового автомобіля – $22 тис.
Також в перелік покупців авто за 149 тис грн. потрапив і старший слідчий НАБУ, який купив Nissan Murano (2012 р.в.), ринкова вартість якої складає $25 тис. Моторний стверджує, що задекларував перший транш за авто, хоча самого відповідного договору у детектива не має, він вже офіційний власник автомобіля.
Повний список посадовців та депутатів, які приховали купівлю/продаж авто за «допороговою» схемою
|ПІБ
|Посада (станом на подачу декларації)
|Авто з задекларованою вартістю 149 тис грн.
|Ринкова ціна такого авто, $ (станом на дату публікаціъ статті)
|Милосердний Михайло Миколайович
|Суддя Одеського апеляційного адміністративного суду
|купив Volvo XC70 (2013 р. в.)
|31-35 тис. дол.
|Кулікова Світлана Василівна
|Суддя Апеляційного суду м. Києва
|купила Toyota Land Cruiser Prado (2013 р. в.)
|31-48 тис. дол.
|Калініченко Наталія Вадимівна
|Суддя Господарського суду Харківської обл.
|купила Toyota Venza (2013 р. в.)
|27-33 тис. дол.
|Алданова Світлана Олександрівна
|Суддя Апеляційного господарського суду м, Києва
|купила Toyota Rav-4 (2013р.в.)
Стверджує, що придбала пошкоджено авто, однак назвати поламки не змогла.
|24-34 тис. дол.
|Сватаненко Віктор Іванович
|Суддя Апеляційного суду Одеської обл.
|продав майно за 149 тис грн., з декларації щез BMW Х6 (2008 р.в.)
|27-36 тис. дол.
|Фокін Сергій Олександрович
|Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Харківської обл.
|купив Mercedes-Benz E 250 CDI (2012 р.в.)
|32-35 тис дол.
|Кашперська Тамара Цезарівна
|Суддя Апеляційного суду Київської обл.
|купила Infiniti FX 37 (2011 р.). Стверджує, що придбала пошкоджено авто, однак назвати поламки не змогла.
|30-35 тис дол.
|Лабазюк Сергій Петрович
|Депутат Верховної Ради України
|купив Mercedes-Benz S63 АMG (2011 р. в.), уже проданий
|Від 46-58 тис. дол.
|Гультай Михайло Мирославович
|Суддя Конституційного суду
|купив Lexus RX 350 (2007 р. в.) у свого ж сина
|17-22 тис. дол.
|Ложкін Борис Євгенович
|Глава Адміністрації президента
|продав майно за 149 тис грн. і з декларації щез Lexus GX 460 (2010 р. в.)
|Від 38-52 тис. дол.
|Браіловська Крістана Едуардівна
|Начальник Юридичного управління Державної служби геології та надр
|У 2016 р. купила Nissan Juke (2012 р. в.)
|Від 14 тис. дол.
|Моторний Денис Васильович
|Старший детектив Національного антикорупційного бюро України
|купив Nissan Murano (2012 р. в.). Стверджує, що це перший платіж за авто вартістю 20 тис дол., однак договір, в якому це прописано, показати не зміг.
|20-26 тис. дол.
|Подорожній Сергій Михайлович
|Начальник Управління Держпраці у Кіровоградській обл.
|купив Toyota Venza (2013 р. в.)
|27-33 тис. дол.
|Моргун Олександр Андрійович
|Заступник начальника Київської міської митниці
|купив Mercedes-Benz E 220 CDI (2010 р. в.)
|Від 18 тис. дол.
|Мазурик Святослав Володимирович
|Прокурор Київської міської №6
|купив Volkswagen Passat B7 (2012 р. в.). продав (Lexus GX470 (2005 р.в.)
|Volkswagen – 12-22 тис. дол.
Lexus – від 21-26 тис. дол.
|Невзоров Олексій Борисович
|Заступник начальника відділу Прокуратури Київської обл.
|Mercedes Е 250 (2012 р. в.), Mercedes-Benz С 180.
Стверджує, що перше авто було придбане з непрацюючими двигуном і коробкою передач, пошкодженим корпусом та великим пробігом, а друге викуплене у батька за договірною ціною
|Mercedes Е 250 – від 19 тис. дол.
Mercedes-Benz С 180 –34 тис. дол.
|Плита Анатолій Петрович
|Слідчий Головного управління Національної поліції Вінницької обл.
|купив Toyota Camry (2014 р. в.)
|20-28 тис. дол.
|Петров Дмитро Васильович
|Начальник управління нагляду за додержанням законів національною поліцією ГПУ
|купив квадроцикл BRP Commander LTD 1000 EFIC (2015 р. в.)
|24 тис. дол.
|Мінченко Ганна Олександрівна
|Заступник голови Київського територіального відділення Антимонопольного комітету
|купила Toyota Land Cruiser Prado 100 (2003 р. в.). Чоловік купив Honda Pilot (2011 р.в.)
|Ленд Крузер – від 16 тис. дол. Хонда Пілот – від 23,5 тис. дол.
|Малиновський Олександр Миколайович
|Суддя Суворовського районного суду м. Одеси
|купив Toyota Venza (2010 р.в.)
|Від 21-25 тис. дол.
|Харитонова Оксана Дмитрівна
|Прокурор Київської місцевої прокуратури №1
|В 2015 р. купила Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (2006 р. в.)
|20-27 тис. дол.
|Кляпко Микола Сергійович
|Начальник Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури Рівненської обл.
|купив Mercedes-Benz ML 320 CDI (2007 р. в.)
|20-25тис. дол.
|Стасько Наталія Анатоліївна
|Прокурор ГПУ
|Volkswagen Touareg (2008 р. в.)
|18-23 тис. дол.
|Ліхачов Андрій Михайлович
|Начальник Зачепилівського відділення Красноградського відділу поліції в Харківській обл.
|В 2015 р. купив Toyota Highlander 2011 р. в. за 149 тис.
|25-35 тис. дол.
|Алескеров Анар Ахмедович
|Начальник відділу перевірок ризикованих платників ДПІ у Київському районі в Одеській обл.
|купив BMW 320і (2013 р. в.)
|30-40 тис. дол.
|Гончаренко Андрій Олександрович
|Прокурор прокуратури м. Києва
|дружина купила Toyota Rav4 (2013 р. в.)
|24-34 тис. дол.
|Гавриш Олена Миколаївна
|Начальник загального відділу Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ
|купила Audi RS6 (2010 р. в.)
|Знайдено тільки 2009 – 56-58 тис. дол.
|Козак Ірина Богданівна
|Суддя Господарського суду Львівської обл.
|купила Toyota Rav4 (2014 р. в.)
|25-37 тис. дол.
|Кириченко Ростислав Миколайович
|Голова Вишгородської райради
|купив Volkswagen СС (2012 р. в.)
|29 тис. дол.
|Федорчук Сергій Мусійович
|Начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС м. Києва
|дружина купила Nissan X-Trail (2011 р. в)
|Від 15-22 тис. дол.
|Демідов Ігор Іванович
|Заступник начальника слідчого управління Прокуратури м. Києва
|В 2015 р. дружина купила BMW Х6 2013 р. за 149 тис.
|від 43 тис. дол.
|Мосійчук Ігор Володимирович
|Депутат ВРУ
|Купив Lexus LX 570 (2008 р. в.)
|40-50 тис. дол.
|Чечетова Наталя Федорівна
|завідуюча відділом Головного науково-експертного управління ВРУ
|В 2015 р. купила Тойоту Рав 4 2014 р. в. Могла братися новою
|25-37 тис. дол.
|Білоус Ярослав Михайлович
|Старший слідчий першого слідчого відділу Прокуратури Одеської обл.
|купив Mercedes-Benz B 180 1.8 (2013 р. в.)
|20-33
|Криволапов Денис Андрійович
|Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1
|купив Toyota Land Cruiser 2.7 120 (2006 р.в.)
|15-25 тис дол.
|Романюк Максим Миколайович
|Начальник відділу Прокуратури Чернівецької обл.
|купив BMW 740D 2.7 (2011 р. в.)
|Від 49-51 тис. дол.
|Кіцул Ольга Юріївна
|Прокурор відділу правової допомоги управління міжнародно-правового співробітництва ГПУ
|чоловік купив BMW 745D 2007 р. в. за 149 тис.
|22-25 тис. дол.
|Новохатський Дмитро Володимирович (Володимимрович)
|Начальник Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА
|купив Тойоту Хайлендер 2011 р. в. за 149 тис.
|25-35 тис. дол.
|Нездимовська Анна Олексіївна
|Суддя Печерського райсуду м. Києва
|купила Lexus RX330 (2004 р. в.)
|14-20 тис. дол.
|Ліщина Іван Юрійович
|Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
|купив Infiniti FX 45 (2008 р. в.)
|21 тис. дол.
|Солодченко Сергій Вікторович
|Начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві
|дружині подарували Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 (2012 р. в.)
|24-29 тис дол.
|Малишев Костянтин Вікторович
|Начальник УЗЕ ДЗЕ НПУ в Миколаївській обл.
|купив Іnfiniti fx30d 3.0 (2011 р. в. )
|39 тис. дол.
|Гордійчук Наталія Олексіївна
|Керівник апарату Рівненського окружного адміністративного суду
|право користування Lexus RX350 (2009 р. в.)
купили з чоловіком Mercedes-Benz S550 (2008 р.)
|Lexus – 20-32 тис. дол.
Mercedes – від 22-32 тис. дол.
|Калініна Ольга Валентинівна
|Суддя Апеляційного суду Херсонської обл.
|В 2014 р. чоловік купив Mercedes-Benz GL350 (2012 р. в.)
|Від 58 тис дол.
|Винниченко Петро Павлович
|Голова Ізюмського міськрайонного суду Харківської обл.
|дружина купила Range Rover 2008 р. за 149 тис.
|25-36 тис. дол.
|Казарцева Валерія Вадимівна
|Суддя Господарського суду Харківської обл.
|продала PORSCHE PANAMERA 4.8 (2009 р. в.)
|46 тис. дол.
|Бобіта Альона Ігорівна
|Прокурор Київської місцевої прокуратури №5
|купила VolkswagenTiguan (2013 р. в. )
Продавець авто (заст. кер- а апарату суду ВАСУ Павло Черніков) стверджує, що авто було розбите в ДТП, однак перевірити це неможливо, оскільки ДТП він не реєстрував.
|22-28 тис. дол.
|Ружицький Євгеній Віталійович
|Начальник відділу ведення Суднової книги України
|В 2015 р. купив Porsche Cayenne 2008 р. в. за 149 тис.
|від 20 тис. дол.
|Бровко Петро Петрович
|Міський голова м. Могилів-Подільська Вінницької обл.
|В 2015 р. купив Land Rover Range Rover (2010 р. в.)
|32-69 тис. дол.
|Волошина Марія Петрівна
|Заступник начальника управління адміністрування митних платежів Київської митниці
|В 2014 р. купила Porsche Cayenne 3.6 2012 р. в. за 149 тис.
|Від 50-60 тис. дол.
|Томашевський Вадим Володимирович
|Начальник штабу Оперативного управління ДПІ в Оболонському р-ні
|В 2015 р. разом з дружиною купили Jeep Compass 2012 р. в. за 149 тис.
|17-20 тис. дол.
|Астрєйко Володимир Володимирович
|Начальник Головного управління ДФС у Одеській обл.
|дружина купила Audi Q7 3.0 (2013 р. в.)
|48-53 тис. дол.
|Шевченко Олексій Валерійович
|Начальник Головного територіального управління юстиції у Київський обл.
|купив BMW 750і (2009 р.в.)
|28-35 тис. дол.
|Швед Олена Іванівна
|Начальник відділу контролю якості медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я київської міськради
|В 2014 р. купила Lexus RX-350 2011 р. за 149 тис.
|32-45 тис. дол.
|Лунченко Валерій Валерійович
|Депутат ВРУ
|в 2015 р. дружина продала Ауді А8 2011 р. за 149 тис.
|від 50 тис. дол.
|Павленко Зоя Алмасівна
|Головний бухгалтер Департаменту фінансів Миколаївської ОДА
|в 2015 р. чоловік купив Тойоту Венза 2012 р. за 149 тис.
|28 тис. дол.
|Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна
|Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради
|чоловік купив BMW X6 3.0 (2011 р.в.)
продала Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (2006 р.в.)
|BMW – 36-49 тис. дол.
Land Cruiser 19-26 тис. дол.
|Мельник Олег Олексійович
|Начальник территоріального сервісного центру МВС у Херсонській обл.
|купив Toyota Highlander (2011 р.d)
|25-35 тис. дол.
|Геращенко Антон Юрійович
|депутат ВРУ
|Користувач Хонда Кросстур (2013 р.в.). У 2016р. була розбита у ДТП, наразі не використовується
|від 27-35 тис. дол.
|Васюк Юрій Миколайович
|Начальник відділу ГУ ДФС у Київській обл.
|дружина купила Toyota Land Cruiser Prado 150 (2012 р.в.). Стверджує, що придбали пошкоджено авто, однак назвати поламки не зміг.
|30-36 тис дол.
|Труханов Геннадій Леонідович
|Одеський міський голова
|продав рухоме майно за 149 тис грн. З декларації щез Audi Q7 (2007 р.в.)
|18-25 тис. дол.
|Муратова Світлана Олександрівна
|Заступник голови Київського райсуду м. Харкова
|Мати купила БМВ X6 Xdrive 351 2012 р. за 149 тис.
|38-44 тис. дол.
|Велікін Олег Маркович
|Депутат ВРУ
|дружина купила Mercedes-Benz ML 350 (2011 р.в)
|від 30-45 тис. дол.
|Царенко Михайло Олександрович
|Заступник голови Київської ОДА
|дружина купила Mercedes-Benz Ml 350 Cdi 4 Matic (2013 р.В.)
|46-53 тис. дол.
|Котвіцький Ігор Олександрович
|Депутат ВРУ
|Продав рухоме майно за 149 тис грн. З декларації щезли
– Bentley Continental GT (2012 р.)
– катер Crainlene 270 CR (2007)
– катер BRP Speedster (2009)
Що саме продав за 149 тис грн. – згадати не зміг.
| Bentley –
єдина знайдена 128 тис. дол.
– Crainlene – 59 тис дол.
– BRP – 20 тис дол.
|Тарута Сергій Олексійович
|Депутат ВРУ
|в 2015 р. дружина купила Лексус GX470 (2008) р.в. Стверджує, що викупили авто у друзів, котрим терміново потрібні були гроші.
|27-29 тис. дол.
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