Люксові авто за цінами брухту в деклараціях суддів, прокурорів, Ложкіна, Тарути…

Депутати, судді, прокурори та інші посадовці, щоб уникнути пояснення походження коштів, масово декларують купівлю авто преміям-класу за 149 тис грн. Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

З 2013 року по 2017-й в Україні діяв ліміт на готівкові розрахунки фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, операції від 150 тис грн. були заборонені. За дотриманням ліміту слідкувала податкова. Окрім того, розрахунки від 150 тис грн. потрапляли під обов’язковий моніторинг Держфінмоніторингу. Виконуючи розрахунок від 150 тис грн. платник повинен був пояснити походження коштів.

Щоб уникнути державного фінмоніторингу велика кількість угод були укладені на граничну суму – 149 тис грн. Так робили прокури, судді та інші держслужбовці, сотні з яких в деклараціях вказали одну й ту саму суму купівлі/продажу елітних авто.

Самі ж декларанти виправдовуються, що купляли або продавали авто за такою ціною через їх технічні несправності, але розповісти про ці поломки нічого не змогли.

Так, суддя Київського апеляційного госпсуду Світлана Алдавнова задекларувала, що купила в 2015 році Toyota RAV-4 2013 року випуску за ті ж самі 149 тис грн, що вдвічі менше середній ринковій вартості такого авто. Суддя стверджує, що машина була поламана і її відремонтував майстер. Назвати поломки Алданова не змогла, пославшись на свою технічну необізнаність. Але RAV-4 коштувати такі гроші могло тільки після крупного ДТП, запам’ятати наслідки якого технічних знань не потрібно. Сам ремонт авто мінімум коштував задекларовану його вартість, при тому, що весь дохід судді з родиною в 2015 році склав 330 тис грн.

Замкерівника апарату Вищого адміністративного суду України Павло Черніков навпаки продав своє Volkswagen Tiguan (2011 р.в.) за допорогові 149 тис грн. Стверджує, що авто було після ДТП, не працювала коробка передач і двигун. Перевірити його слова не можливо, так як ДТП він не реєстрував. А покупцем цього розбитого авто стала прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Альона Бобіта, яка є власницею нового Porshe Cayenne. Бобіта – дочка очка Ігоря Скорікова – екс-головного податківця Луганської, Чернігівської та Рівненської областей. Ринкова вартість її нового автомобіля – $22 тис.

Також в перелік покупців авто за 149 тис грн. потрапив і старший слідчий НАБУ, який купив Nissan Murano (2012 р.в.), ринкова вартість якої складає $25 тис. Моторний стверджує, що задекларував перший транш за авто, хоча самого відповідного договору у детектива не має, він вже офіційний власник автомобіля.

Повний список посадовців та депутатів, які приховали купівлю/продаж авто за «допороговою» схемою

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