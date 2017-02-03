ГПУ перевірить статки очільника Києво-Святошинської прокуратури після публікації «Наших грошей»

Печерський районний суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань інформацію щодо можливого незаконного збагачення очільника Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня. Про це повідомляє кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Інформацію про нерухоме майно Дмитруня та його дружини прокурорки Лілії Дмитрунь «Наші гроші» публікували наприкінці 2016 року. Центр протидії корупції попросив ГПУ провести досудове розслідування після цього матеріалу. Однак прокуратура не відреагувала на це прохання. Тож ЦПК поскаржився на бездіяльність ГПУ в Печерський районний суд Ларисі Цокол. Представник ГПУ в суд не з’явився і попросив вирішити питання без його участі.

Нагадаємо, дружина очільника Києво-Святошинської прокуратури Юрія Дмитруня Лілія оформила на себе квартиру площею 78 квадратів у районі столичної Саперної Слобідки наприкінці 2016 року. У сусідніх будинках нині таке житло продають по $1 тис за квадрат.

А на початку року брат Лілії Дмитрунь Ігор Маркітанюк оформив на себе житло площею 107 кв. м у с. Чайки в передмісті Києва. Зараз така квартира коштує 1,5 млн грн.

Дружина Юрія Дмитруня є прокурором прокуратури Київської області. Швагро прокурора Маркітанюк – студент Національного авіаційного університету, бізнесу не має, не зареєстрований як ФОП.

Також Маркітанюк у 2016 році безоплатно отримав 10 соток землі у Вишгородському районі Київської області. Юрій Дмитрунь був прокурором Вишгородського району після Майдану.

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