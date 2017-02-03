Директор «Укргіденерго» вчетверо піднімає собі зарплату до 200 тисяч, а простим робітникам – знижує

Проектом фінансового планом на 2017 рік державного ПАТ «Укргідроенерго» передбачено збільшення майже в четверо заробітної плати генеральному директору до 199 тис грн.. При цьому, оплату праці адміністративно-управлінського персоналу та працівників планують зменшити.

Питання про затвердження виносили на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-премєра Степана Кубіва 2 лютого. Результати розгляду наразі невідомі.

Проектом фінплану держпідприємства запланована щомісячна зарплата гендиректора Ігоря Сироти в розмірі 199 тис грн. на місяць. Минулого року його зарплата складала 51 тис грн, у 2015-му – 44 тис грн.

В протоколі узгодження позицій Міністерство фінансів вказало, що зарплата гендиректора «Укргідроенерго» збільшується без обґрунтування на фоні зниження витрат на оплату праці адміністративно управлінського персоналу на 5% та працівників на 19%. Але це зауваження Мінфіна не було враховане.

Таким чином, нова зарплата Сироти складе близько 1% від видатків на оплату праці працівників підприємства, який на рік складе 230 млн грн (без урахування зарплати управлінців).

Фінпланом підприємства заплановано знизити управлінцям середню зарплату до 11 230 грн. з нинішніх 11 800 грн. Прості працівники будуть отримувати 6 670 грн., хоча минулого року їх місячна зарплата була вищою – 8 200 грн.

Загалом, фінплан «Укргідроенерго» передбачає зменшення в 2017 році чистого доходу на 3% до 1,99 млрд грн.

В експертному висновку сказано, що фінансовий план на 2017 рік передбачає від’ємний чистий грошовий потік внаслідок значних витрат на капітальні інвестиції, які перевищують чистий дохід від операційної діяльності. Витрати на капітальне будівництво зростуть в 2,5 раза – до 2,01 млрд грн. При узгодженні позицій Мінфін вказав, що ця сума буде витрачена на шість об’єктів. По чотирьом з них проектно-кошторисна документація ще тільки розробляється, по будівництву другої черги Дністровської ГАЕС та комплексу громадських будівель обсяг затрат взагалі не вказано. А це може призвести до необхідності додаткового виділення коштів.

У відповідь «Укргідроенерго» заявило, що найближчим часом ТЕО по низці об’єктів будуть подані на затвердження уряду, а від будівництва громадських об’єктів вирішили відмовитися.

Нагадаємо, 100% ПАТ «Укргідроенерго» належить державі, з 2011 року підприємство очолює Ігор Сирота.

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