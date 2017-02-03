Брат одного з керівників «Укроборонпрому» очолив завод, який по дорученню Порошенка займеться старими танками

Концерн «Укроборонпром» призначив новим керівником ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.. Морозова» Олексія Бабіча – брата заступника керівника апарату директора «Укроборонпрому» Андрія Бабича.

Про це свідчать дані ЄДРЮО, у якому призначення Бабіча датовано 31 січня 2017 року.

З липня 2015 року Олесій Бабіч очолював інше підприємство «Укроборонпрому» – ДП «Житомирський бронетанковий завод».

За даними «Слідство. Інфо», Олексій Бабіч є рідним братом заступника керівника апарату гендиректора «Укроборонпрому» Андрія Бабича (хоча вони пишуть свої прізвища по-різному).

Андрій Бабич вів автомобільний бізнес в Херсоні, в «Укроборонпром» він прийшов разом з гендиректором Романом Романовим, який також родом з Херсону і який завдячує своєму призначенню Олегу Гладскоському – першому заступнику СНБО та бізнес-партнеру президента Петра Порошенка.

В листопаді 2015 року керівником «ХКБМ ім. Морозова» за підсумками конкурсу його головний конструктор Яков Мормыло.

Бюро спеціалізується на розробці та виробництві бронетехніки. Підприємство також займається модернізацією техніки, в тому числі, танків.

Минулого тижня на засіданні СНБО президент Петро Порошенко заявив про необхідність провести глибоку модернізацію Т-64 та Т-80 замість закупівлі нових танків «Оплот».

В грудні Національне антикорупційне бюро отримало доступ до документів «ХКБМ ім. Морозова» в справі про низьку якість броні на бронетранспортерах «Дозор-Б» виробництва «Львівського бронетанкового заводу».

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