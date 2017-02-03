Апеляція повторно розглядає докази у справі Лантвойта, який вже рік сидить у СІЗО

Апеляційний суд м. Києва проводить повторне дослідження окремих доказів у справі колишнього директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України Олега Лантвойта. Останнє засідання відбулося 2 лютого, повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали засідань суду.

Апеляційне провадження на вирок Лантвойту було відкрито у грудні 2015 року. Розгляд справи було призначено на січень 2016 року, однак розгляд по суті довго не починався, судові засідання неодноразово переносилися. У червні минулого року Лантвойт просив відпустити його під домашній арешт, однак отримав відмову.

У листопаді трійка суддів Апеляційного суду Києва (Тетяна Тютюн, Оксана Павленко, Олександр Журавель) задовольнила клопотання захисту Лантвойта про повторне дослідження окремих доказів.

2 лютого Лантвойт був доставлений із СІЗО до зали суду, де його прийшла підтримати дружина. За дві години суд встиг розглянути протоколи обшуків і оглядів, а також роздруківки телефонних розмов Лантвойта із адвокатом Олексієм Сігалом, який обвинувачується у даванні екс-директору Департаменту хабара.

Сігал втік після оголошення йому підозри у травні 2014 року. Наразі він перебуває в Італії. До суду надійшло клопотання Сігала, у якому він заявляє, що перебуває там на лікуванні. Сігал вказує, що не переховується, співпрацює зі слідством, і готовий давати свідчення та пояснення з усіх відомих йому обставин по справі.

Нагадаємо, що у липні Генпрокуратура повідомила про те, що Сігала екстрадують в Україну. Однак, після засідання 2 лютого прокурор розповів, що правоохоронці Італії відмовили у його видачі, і наразі ГПУ вживає заходи задля екстрадиції Сігала в Україну.

Наступне засідання суду по справі Лантвойта, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 13 березня.

У листопаді 2015 року Дарницький райсуд Києва засудив Олега Лантвойта до 10 років позбавлення волі з конфіскацією, забороною займати організаційно-розпорядчі посади на 3 роки і позбавленням звання генерал-лейтенант. При цьому суд змінив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою – у залі суду Лантвойта було взято під варту, і з тих пір він перебуває у СІЗО.

Суд визнав його винним в отриманні 349,1 тис грн неправомірної вигоди від фактичного керівника ТОВ Виробничий концерн «Компанія ДіСі» Олексія Сігала за сприяння у перемозі на тендері із закупівлі 4100 спальних мішків для військовослужбовців (при чому частина спальних мішків була доставлена до початку торгів) за завищеною на 470 грн ціною.

За даними матеріалів справи, учасники злочину маскувалися, спілкуючись по телефону. Так, Сігал подзвонив до дружини Лантвойта та запитав у неї адресу зі словами «їду до тебе з тортиком», маючи на увазі що везе гроші. При цьому Лантвойт і його дружина переконують, що Сігал нібито мав привезти патрони. Однак, ні торта, ні патронів на місці одразу після затримання не виявлено.

Крім того, дружина Лантвойта одразу після приходу правоохоронців зателефонувала чоловіку і сказала: «Тревога, у нас гости». На що він одразу ж запитав чи був уже Сігал та чи «оно у него все еще?». Як зазначив суд, «як людина із вищою освітою, військовий, доктор технічних наук, генерал-лейтенант, прекрасно розумів, що мова йде саме про грошові кошти, а не про патрони (нібито куплені без оформлення у магазині Сігала)».

Більше про цю справу читайте у статті «Генерал-відбувайло».

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