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Замначальника СІЗО отримав 5 років в’язниці за 60 тисяч хабара, передані у відрі з-під фарби

02 Лютого 2017

Заступник начальника Запорізького СІЗО з режиму, охорони та оперативної роботи УДПтСУ в Запорізькій області Костянтин Семенов засуджений до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. Про це свідчить вирок Жовтневого райсуду Запоріжжя від 24 січня.

23 лютого 2015 року 32-річний Семенов отримав 60 тис грн неправомірної вигоди за те, щоб ув’язненого не переводили до іншої установи виконання покарань та надали можливість вільно користуватися мобільним телефоном в умовах СІЗО.

Гроші Семенову принесла сестра ув’язненого, якій, за даними матеріалів суду, заступник начальника СІЗО по телефону наказав покласти кошти у відро з-під фарби. Цю фарбу вона нібито мала передати для проведення ремонту у камері ув’язненого. У СІЗО будматеріали приймають у якості матеріальної допомоги.

Працівники СБУ в той же день провели обшук у кабінеті Семенова і виявили гроші у його куртці, та частково – у гаманці та блокноті.

Семенов свою вину не визнав: вважає, що «ці всі дії були заздалегідь сплановані з метою усунути його від займаної посади, оскільки він прибув з іншої області та намагався навести порядок у діяльності СІЗО».

За словами Семенова, він прийшов до ув’язненого після того, як у його камері був вилучений мобільний телефон, а сам він погрожував писати скарги на працівників СІЗО. Побачивши, що ув’язнений утримується в поганих умовах, запропонував йому зробити ремонт, але для цього той сам мав оплатити будматеріали. Семенов стверджує, що через кілька днів сестра ув’язненого принесла фарбу, однак швидко залишила відро і пішла. А він, коли виявив гроші, вирішив занести гроші до себе в кабінет і подумати, що робити далі. Після цього до нього прийшли з обшуком. При цьому він не знає, як гроші опинилися в нього в куртці.

Не дивлячись на невизнання провини, суд вважає його вину доведеною доказами. Це, зокрема, і розшифровки телефонних розмов, і відеозапис передачі грошей, і наявність люмінесцентної фарби на його руках і одязі у день отримання грошей, і показами свідків.

Семенов отримав 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій у державних органах у сфері виконання кримінальних покарань строком на 3 роки та із конфіскацією всього особистого майна. Крім того, в дохід держави конфісковано 60 тис грн (неправомірна вигода).

Костянтин Семенов був призначений на посаду заступника начальника Запорізького слідчого ізолятора 16.01.2015. Він є службовою особою, яка займає відповідальне становище (категорія «Б»).

Семенов має 30 днів, щоб оскаржити даний вирок в суді апеляційної інстанції.

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