Замголови адмінсуду фіктивно розлучився, щоб не декларувати розкішний маєток під Києвом

Заступник голови Окружного адміністративного суду м. Києва Володимир Келеберда не вказав у електронній декларації за 2015 рік заміський будинок, який перебуває у його користуванні.

Про це ідеться у сюжеті Юлії Самсонової для програми «Наші гроші. Досудилися».

Суддя особисто подавав повідомлення про початок його будівництва і звітував про завершення, однак влітку 2015 року оформив власницею маєтку екс-дружину Олену Келеберду, з якою напередодні розлучився. Консьєржі київського будинку, де Володимир Келеберда має квартиру, стверджують, що подружжя продовжує жити разом. Відтак, заміський будинок, оформлений на екс-дружину, мав з’явитися у його електронній декларації.

На екс-дружину досі записана і автівка Toyota Venza, на якій їздить суддя. Її оформили на Олену Келеберду наприкінці 2014 року, за підсумками якого вона офіційно не заробила ані гривні. У попередньому році її дохід складав близько 50 тис. грн – десяту частину від вартості авто.

За кілька днів після купівлі Toyota Venza на дружину судді, її рідна сестра Інна Ісікова також стала власницею дорогого позашляховика цієї ж марки – Toyota Highlander. Щоправда, користується автівкою, схоже, сама Олена Келеберда. Принаймні, журналісти зафіксували, як це авто виїжджало із заміського маєтку судді, а за її кермом знаходилася жінка, дуже схожа на саму Олену Келеберду.

Згідно з даними реєстру автовласників, сестра Олени Келеберди після купівлі престижної Toyota Highlander придбала ще й вживану Suzuki.



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