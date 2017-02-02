Ключового фігуранта «справи Онищенка» залишили в СІЗО до квітня

Солом’янський райсуд продовжив строк тримання під вартою Валерія Постного, ключового фігуранта так званої «газової справи Онищенка», до 1 квітня, визначивши альтернативу у вигляді застави 200 млн грн. Відповідну ухвалу суд затвердив 1 грудня.

За даними слідства, Постний фактично був співорганізатором схеми з розкрадання газу, видобутого в рамках договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». Очолював організацію, до якої у різні періоди було залучено понад 20 осіб, народний депутат Олександр Онищенко, який втік закордон і наразі живе у Лондоні.

Як вказує слідство, Постний координував дії більшості учасників схеми, а також вживав заходи для її функціонування. Зокрема, покази про це дав керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Слідство вважає, що Постний може переховуватися або виїхати за межі України або на непідконтрольні території. Зокрема, відомо, що він має посвідку на проживання у Німеччині, де раніше тривалий час мешкав (має житло у Берліні).

Також слідство вказує на можливість його впливати на свідків та експертів. До слова, у СІЗО у Постного нещодавно був вилучений телефон. Як відомо, утримувані під вартою особи не мають права користуватися мобільними телефонами.

Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов заявив про ризик легалізації коштів, зокрема переведення їх у готівку. Постний є довіреною особою і фактично контролює діяльність кіпрської компанії «Ведестіма Трейдінг ЛТД», через яку можливо вивести ще не віднайдені гроші.

Окрім того, є дані про вчинення Постним разом з Онищенком іншого злочину, пов’язаного з реалізацією основного майна фірми, що перебувало у заставі банку.

Адвокати Постного вважають підозру йому необґрунтованою. Вони переконували суд, що їхній підзахисний не переховуватиметься від слідства. При цьому вони просили у разі визначення застави, встановити її у меншому розмірі, ніж зараз. Вони зауважили, що все майно Постного (вартістю близько 100 млн грн) – арештоване.

Сам Постний будь-яку вину заперечує.

«Все моє юридичне відношення до цього процесу – це те, що я купив міноритарну частину у товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ «Карпатнадраінвест» – Ред.). Це абсолютно законна структура зі своїм статутом, по якому вона живе. Звичайно, до цього я близько шести місяців вивчав цю структуру, як вона влаштована. Коштувала вона не один мільйон гривень з інвестиційними зобов’язаннями… Я не займався ні грошима, ні комерційною діяльністю, ні господарською. Все моє спілкування і відношення … зводилося до технічної частини питання. Тому мене і запросили до цієї компанії, тому що знають, що я технар, знають про мої контакти закордоном, що я не в одну компанію залучав інвестиції, іноземних спеціалістів. І від цього був ефект в компанії», – заявив затриманий.

До суду Постний доставлений не був. Участь у засіданні він брав у режимі відеоконференції. Сидів Постний в інвалідному кріслі, і, просячи суд відпустити його з-під варти, вказував на необхідність лікування. При цьому в суді не прозвучало жодної інформації стосовно його звернень до медичної частини СІЗО останнім часом, або ж висновків лікарів про стан його здоров’я.

Валерій Постний був затриманий 15 червня 2016 року. 18 червня Постний був взятий під варту із заставою у 1,5 млн грн, яку він зміг внести і вийти з СІЗО. У серпні заставу було збільшено до 200 млн грн, яку Постний не може внести, а відтак відтоді перебуває під вартою.

Раніше судові засідання по справі Постного переносилися через його поганий стан здоров’я. У НАБУ ж надали експертизу, яка свідчила, що Постний симулював хворобу.

Додамо, що 1 грудня суд також продовжив термін утримання під вартою іншим учасникам «газової справи» – Олександру Сергієнку та Владиславу Купріяненку.

А 31 січня суд залишив під вартою до 31 березня Дмитра Кравченка, який вів бухгалтерський облік і фінансову звітність підприємств – учасників схеми.

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