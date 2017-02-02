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«Енергоатом» замовив американські мобільні генератори за 45 мільйонів у турецько-української фірми

02 Лютого 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 24 і 31 січня за результатами тендерів уклав дві угоди з ТОВ «Далгакиран компресор Україна» про придбання мобільних дизель-генераторних станцій на загальну суму 44,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для енергоблоку №3 Запорізької АЕС за 11,90 млн грн. замовили станцію Cummins C1100D5b на КрАЗ-6443 Євро-5 та причеп-контейнеровоз.

Для енергоблоків №1-2 Хмельницької АЕС за 32,78 млн грн. замовили чотири станції Cummins C550D5e у загальних шумозахисних всепогодних контейнерах на причепах-контейнеровозах МАЗ-857100 та два тягачі КрАЗ-6322 Євро-5. Причому ціну за одиницю вказали тільки за комплект із двох станцій та тягача – 16,39 млн грн.

Модель C550D5e без контейнера, шасі й тягача можна знайти у продажу по 2,62 млн грн.

За умовами договору, весь товар має бути новим і невживаним, що підтверджується при поставці оригінальним паспортом виробника.

Єдиним допущеним конкурентом на торгах щодо ХАЕС було ТОВ «Альфа Гріссін Інфотек Україна» з іншою моделлю Cummins C700D5. Цю фірму записано на компанії «Алфа Гріссін Бі Сі Сі Груп» (Болгарія) та «Сарфор Трейдінг Лімітед» (Кіпр), керує нею Володимир Топалов.

ТОВ «Білтім», ТОВ «НВП «Вітал», «NIK Central Europe s.r.o.» (Чехія), «TARA Brno s.r.o.» (Чехія) і ПП «Генесіс-2 Україна» не допустили до аукціону через претензії до документів та невідповідності технічних характеристик пропонованого обладнання.

За підряд щодо ЗАЕС із переможцем змагалися «NIK Central Europe s.r.o.» і ТОВ «Завод Укрбудмаш». Натомість «Білтім», «TARA Brno s.r.o.» і «Генесіс-2 Україна» не допустили і до цих торгів також.

Згадана чеська фірма «NIK Central Europe s.r.o.» скаржилась в АМКУ на можливу змову між переможцем та його повноважним представником «Завод Укрбудмаш». Останній пропонував ідентичну продукцію, виробником якої зазначив саму «Далгакиран компресор Україна». Крім того, скаржник стверджував, що ціна переможця суперечить ринковим цінам. Однак адмінколегія не задовольнила скаргу, бо питання антиконкурентних узгоджених дій не входить до її компетенції.

Засновниками «Далгакиран Компресор Україна» є турецьке АТ «Далгакиран Макіна Санаї Ве Тіджарет Анонім Ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков. Останній також володіє ТОВ «Променергообладнання» з Іллічівська Одеської області.

Полтавський «Завод Укрбудмаш» належить низці фізичних осіб, серед яких найбільші частки мають Клавдія Микитенко і Галина Кривохижа.

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