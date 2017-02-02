Директор «Держгідрографії» хоче собі зарплату 185 тисяч та витрачати півмільйона на службові таксі

Новим фінпланом держустанови «Держгідрографія» передбачено майже двократне зростання зарплати директора до 185 тис грн. на місяць, а також одні з найбільших видатків на утримання службових автомобілів.

Питання винесено на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-премєра Степана Кубіва 2 лютого.

На зарплату директора Сергія Симоненка планують виділити 185 тис грн. на один місяць. У 2016 році йому було передбачено щомісячні виплати 101 тис грн., у 2015 – 40 тис грн.

При цьому середня зарплата працівників підприємства зросла лише з 15 тис грн. у 2015 році до 18 тис грн. у 2017-му. Це зростання пояснюють інфляційними процесами.

Витрати на використання шести власних службових автомобілів Mitsubishi становлять 2,69 млн грн., або 449 тис грн. в середньому на одне авто. За даними урядової експертної групи, цей показник є одним з найбільших серед підприємств, фінансові плани яких підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів. При цьому одна з автівок тільки зявилась у гаражі «Держгідрографії» і на неї у 2017 році буде направлено лише 66 тис грн. Відтак обслуговування решти автомобілів коштує значно дорожче від середнього показника – від півмільйона гривень.

В декларації Сергія Симоненка вказано, що він має депозит у «Укрексімбанку» $130 тис, який приніс йому у 2015 році 195 тис грн. відсотків. Також він мав менші вклади у «Марфін банку» (120 тис грн) і «ПУМБі» (90 тис грн). Симоненко декларував Toyota Prado 2008 р.в., дві квартири (у Києві та Одеській області), дві земельні ділянки (300 кв м у Кароліно-Бугазі Одеської обл. та 600 м у Вишеньках під Києвом). На цих же ділянках Симоненко задекларував два «об’єкти незавершеного будівництва» – садові будиночки площею 84 тв 112 кв м відповідно.

Дружина Оксана Грищенко у 2015 році заробила 332 тис грн. та має два автомобілі: Mercedes-benz GLK 220 2012 р.в. і Toyota Rav 4 2010 р.в. На неї також записано квартиру та нежиле приміщення у Києві.

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