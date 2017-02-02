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Директор «Держгідрографії» хоче собі зарплату 185 тисяч та витрачати півмільйона на службові таксі

02 Лютого 2017

Новим фінпланом держустанови «Держгідрографія» передбачено майже двократне зростання зарплати директора до 185 тис грн. на місяць, а також одні з найбільших видатків на утримання службових автомобілів.

Питання винесено на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-премєра Степана Кубіва 2 лютого.

На зарплату директора Сергія Симоненка планують виділити 185 тис грн. на один місяць. У 2016 році йому було передбачено щомісячні виплати 101 тис грн., у 2015 – 40 тис грн.

При цьому середня зарплата працівників підприємства зросла лише з 15 тис грн. у 2015 році до 18 тис грн. у 2017-му. Це зростання пояснюють інфляційними процесами.

Витрати на використання шести власних службових автомобілів Mitsubishi становлять 2,69 млн грн., або 449 тис грн. в середньому на одне авто. За даними урядової експертної групи, цей показник є одним з найбільших серед підприємств, фінансові плани яких підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів. При цьому одна з автівок тільки зявилась у гаражі «Держгідрографії» і на неї у 2017 році буде направлено лише 66 тис грн. Відтак обслуговування решти автомобілів коштує значно дорожче від середнього показника – від півмільйона гривень.

В декларації Сергія Симоненка вказано, що він має депозит у «Укрексімбанку» $130 тис, який приніс йому у 2015 році 195 тис грн. відсотків. Також він мав менші вклади у «Марфін банку» (120 тис грн) і «ПУМБі» (90 тис грн). Симоненко декларував Toyota Prado 2008 р.в., дві квартири (у Києві та Одеській області), дві земельні ділянки (300 кв м у Кароліно-Бугазі Одеської обл. та 600 м у Вишеньках під Києвом). На цих же ділянках Симоненко задекларував два «об’єкти незавершеного будівництва» – садові будиночки площею 84 тв 112 кв м відповідно.

Дружина Оксана Грищенко у 2015 році заробила 332 тис грн. та має два автомобілі: Mercedes-benz GLK 220 2012 р.в. і Toyota Rav 4 2010 р.в. На неї також записано квартиру та нежиле приміщення у Києві.

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