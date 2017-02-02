Чиновники Філатова організували підприємницьку групу для тендерного розпилу по завищеним цінам

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Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради більшість товарів закуповує по завищеним у обмеженого кола підприємців та підприємств, які напряму пов’язані з його керівництвом.

Про це йдеться в розслідуванні Ольги Фоменко для «Бюро.UA».

На початку 2016 року Дніпровська міськрада створила департамент гуманітарної політики, який очолив депутат міськради Геннадій Глядчишин. Департамент підпорядкував собі три раніше самостійні управління – освіти, культури і спорту, які втратили статус юридичних осіб. Тендери для закупівлі потрібних управлінням товарів тепер готує відділ технагляду Департаменту, який очолює Ірина Діхтяренко. Саме цей відділ моніторить ринкову вартість необхідних товарів, формує технічні вимоги до нього та очікувану вартість.

Але аналіз більше 500 тендерів департаменту показав, що більшість закупівель проведена по завищеним цінам. Департамент 30 разів закуповував товари по вдвічі або більше вищій від ринку ціні. Мова йде про меблі, іграшки, пральні та посудомийні машини та інші товари. Наприклад, туалетні дитячі горщики були закуплені по ціні, яка вище ринкової в 8,5 разів. Вартість швабр відрізнялася від ринкової мінімум в 10 разів.

Аналіз тендерів показав, що в схемі Департамента з закупівлі по завищеним цінам задіяні 10 фізосіб-підприємців та дві фірми – ПП «Трейдальянс» та ТОВ «Альфамаркет». ФОПи заробили на поставках Департаменту 10,84 млн грн, ніхто з них (окрім одного) не приймав участь в тендерах інших бюджетних організацій, всі вони зареєстровані після створення Департаменту. Крім того, у всіх цих ФОПів та підприємств ідентично оформлена тендерна документація, документи подаються в однаковій послідовності, всі вони мають рахунок в одному банку та вказують однакову кількість офісних меблів. Одного разу підприємець випадково подав в пакеті документів цінову пропозиції свого конкурента. При чому, цей документ містив печатку.

Крім того, всі учасники схеми проводили торги між собою, потім вказуючи їх в тендерній документації як досвід виконання необхідних робіт.

Майже всі торги за участю цих ФОП та фірм закінчуються закупівлею за очікуваною ціною.

Раніше засновником одного з учасників схеми – ПП «Трейдальянс», була мати співробітника Департаменту Микола Фесенка – Наталія Фесенко. Фесенко був відповідальним за торги, де переможцями ставали згадані ФОП та «Трейдальянс» з «Альфаркет». Засновником останнього є Сергій Діхтяренко. Це колишній бізнес-партнер Фоменків і, можливо, має родинний зв’язок з керівником відділу технагляду Департаменту Іриною Діхтяренко. Також всі згадані ФОП пов’язані між собою родинним, сусідськими або приятельськими зв’язками, більшість з них вказали знайомство з Іриною Діхтяренко на своїх сторінках в соціальній мережі.

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