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Угорці розіграли 68 мільйонів «Укртрансгазу» на софт «балансуючого ринку газу»

01 Лютого 2017

ПАТ «Укртрансгаз» 30 січня за результатами тендеру уклало угоду з фірмою «IP Systems Kft.» (Угорщина) на розробку програмного комплексу за 2,38 млн євро, або 67,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер провели в рамках імплементації  норм Закону України «Про ринок природного газу» та Третього енергетичного пакету Європейського Союзу.

Цьогоріч мають впровадити «Інформаційну платформу оператора газотранспортної системи та підземних сховищ газу», яку замовник зможе використовувати до 2067 року. До складу комплексу входять три модулі:

  • Інформаційна платформа оператора газотранспортної системи (Transmission System Operator – IT Platform, TSO-IP) – 1 425 000 євро;
  • Інформаційна платформа балансуючого ринку та ринку двосторонніх договорів (Balansing – IT Platform, Balansing-IP) – 475 474 євро;
  • Інформаційна платформа оператора підземних сховищ газу (Storage System Operator – IT Platform, SSO-IP) – 475 474 євро.

Протягом року з моменту введення комплексу в промислову експлуатацію підрядник надаватиме безкоштовне гарантійне супроводження.

Заснована у 2008 році угорська фірма «IP Systems Kft.» досі не вигравала тендерів в Україні.

Єдиним допущеним конкурентом була компанія «Astron Informatikai Kft.» – теж з Угорщини.

ТОВ «Юнікорн Сістемс Уа» не допустили до аукціону через відсутність наказу про призначення директора, неповний переклад рекомендаційних листів, неповні дані про газотранспортного оператора «Net4Gas» у відповідній довідці, а також довідку від розробника «Unicorn Systems A.S.» (Чехія), підписану керівником самого учасника замість представника цієї чеської фірми.

ТОВ «Українська промислово-логістична група Зиск» Олексія Шипуліна вимагало від замовника прибрати вимогу досвіду впровадження програмного забезпечення лише в операторів газотранспортних систем або підземних сховищ газу, вважаючи її дискримінаційною. Але той відмовився, заявивши, що такий досвід має багато розробників у світі.

Крім того, ГО «Союз учасників лібералізації газового ринку» заявило, що балансувальна платформа, досі не створена в Україні, є перехідним засобом і повинна бути ліквідована у 2019 році – через п’ять років після набрання чинності Регламенту (ЄС) № 312/2014. Замість неї до того часу має бути створена торгова платформа, або біржа природного газу. Тому, на думку громадської організації, закупівля модуля Balansing-IP призведе до необґрунтованих перевитрат коштів, бо його функціонування не тільки буде обмежене у часі, а й призведе до необхідності закупівлі нової електронної системи для впровадження торгівлі на біржі.

Однак «Укртрансгаз» відповів, що національний регулятор енергетики може продовжити використання балансуючої платформи ще на п’ять років, якщо короткостроковий оптовий газовий ринок і далі буде недостатньо ліквідним.

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