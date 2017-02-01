У Гройсмана дає постраждалим на Майдані 113 мільйонів компенсації

Кабінет міністрів планує в поточному році виплатити одноразову грошову допомогу сім’ям загиблим та постраждалим під час Революції Гідності на загальну суму 112,8 млн грн.

Відповідний проект постанови на засідання уряду вніс міністр соцполітики Андрій Рева. Гроші заплановано використати з резервного фонду держбюджету.

Гроші будуть виплачені сім’ям активістів, які загинули під час акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, і яким було посмертно присвоєно звання Герой України. За даними Мінсоцполітики, таких 108 осіб, члени їх сімей отримають по 320 тис грн. за кожного загиблого.

Також отримають компенсації 177 осіб, які отримали тяжкі травми. Сума грошової допомоги складе 160 тис грн. кожному постраждалому.

Ще 236 осіб отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, кожному з постраждалих виплатять 80 тис грн.

За даними Мінсоцполітики, ще 543 особи отримали легкі тілесні ушкодження, зазнали мордування та побоїв. Сума компенсації таким постраждалим складе 48 тис грн.

В проекті урядової постанови вказано, що особам, які мали право на таку компенсацію в 2014-2016 роках, але не отримали її, виплати будуть зроблені з урахуванням неотриманих сум допомоги.

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