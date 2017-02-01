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Топ-5 тендерів на GPS-моніторинг

01 Лютого 2017

Краматорські медики витратять безумні гроші на GPS-моніторинг та патентовану бухгалтерську програму.

GPS-моніторинг потрібен хазяям аби знати де вештаються їх підлеглі на службових автівках з казенним паливом в баках. Тому і витрачаються гроші на встановлення трекерів та лічильників палива. Цей ринок заповнений купою фірм, тому замовити можна будь-який сервіс на будь-який смак.

Однак медикам Краматорська та вільної від окупантів частини Донецької області GPS-моніторинг виливається в абсолютно незрозумілі цифри. І все завдяки нехитрому фінту «Обласного центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (директор Ігор Кіяшко).

Медики поєднали в одну закупівлю три різних речі – медичну інформсистему «MCMED», систему GPS-моніторингу транспорту «Dozor» та бухгалтерську систему «ІС-ПРО», допхавши у закупівлю різноманітне комп’ютерне устаткування та GPS-трекери для 250 автомобілів «швидкої».

Все це оцінили у 59,20 млн грн. і вирішили придбати у фірми «Інтел-сервіс» по переговорній процедурі, оскільки у фірми виявився патент на одну з трьох складових системи – бухгалтерську програму «ІС-ПРО». Це не найбільш популярна програма належить фірмі «Інтелект-Сервіс», яка у свою чергу належить чеській фірмі «Авто-Порт Інвест», а кінцевим бенефіціаром значиться Василь Петрович Бартків з Кривого Рогу (також є співзасновником громадської організації «Інвалідів України «Мета» разом з Ілоною Войт і Надією Пістрюгою).

Закупівля наразі не завершена, 25 січня оголошено про намір укласти угоду. Відтак угоди з переможцем наразі немає, а відтак наразі невідомо і про вартість окремих складових закупівлі.

Вказаної суми 59,20 млн грн. вистачило б на придбання 30 нових автомобілів «швидкої допомоги», які нині на відкритих торгах коштують до 2 млн грн.

У 2016 році краматорська станція отримала 60 автомобілів швидкої допомоги, придбані коштом державного бюджету для вільної території Донбасу. Тоді Кіяшко повідомив, що згідно норм у містах має бути 1 один автомобіль «швидкої» на 10 тисяч населення.

Таким чином грошей, які зараз збираються витратити на бухгалтерську та медичну програму, а також GPS-моніторинг 250 спецавтомобілів вистачило б на придбання нових «швидких» для такого обласного центру як Суми.

Також виділена у Краматорську сума у рази перевищує видатки великих державних замовників на подібні речі. Наприклад, держкомпанія «Укргазвидобування» зараз завершує тендер на системау GPS-моніторингу 3440 транспортних засобів на суму трохи більше 17 млн грн. Тобто газовики витратять значно меншу суму від краматорців на значно більшу кількість транспорту.

У свою чергу подібну до краматорської кількість автомобілів – 360 штук – облаштувала GPS-трекерами державна «Укртранснафта» всього за 2,67 млн грн.

Нижче пять найдорожчих тендерів з системи “Прозорро”, у яких замовники вказували “GPS” в описі закупівлі:

Замовник Предмет закупівлі Ціна/підрядник/дата
КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф« (м. Краматорськ, Донецька обл.) Впровадження програмно-апаратного комплексу, у який планується поєднати три модулі програмного забезпечення: медичну інформаційну систему ПЗ «MCMED», інформаційну систему GPS-моніторингу транспорту ПЗ «Dozor» та інформаційну систему управління господарською діяльністю та бухгалтерським обліком ПЗ «ИС-ПРО»), 2 ЦОД, до 100 стаціонарних комп’ютерних та 180 мобільних (планшети бригад швидкої медичної допомоги) робочих місць, а 250 спецавтомобілів планується обладнати системами GPS / GSM моніторингу 59,20 млн грн. / ТОВ «Інтел-Офіс» / 25.01.2017 намір укласти договір по переговорній процедурі
ПАТ «Укргазвидобування» Система навігаційного та технічного моніторингу 3440 транспортних засобів: трекери і датчики палива, послуги з монтажу з абонентсько-сервісним обслуговуванням 17,15 млн грн./ ТОВ «Арт сек’юріті груп»/ 25.01.2017 (очікує рішення)
ПАТ «Укртранснафта» GPS-система для ПАТ «Укртранснафта»: 360 комплектів з трекерів та датчиків пального включно з абонентсько-сервісним обслуговуванням на 2 роки 2,67 млн грн./ ТОВ «Магеллан трек солюшен»/ 14.11.2016
Комунальне підприємство «Запоріжелектротранс» Система GPS моніторингу та диспетчеризації: 20 одиниць електротранспорту і 4 «Розумні зупинки» 2,50 млн грн. очікувана ціна/ закупівля не відбулась/ 24.10.2016
КП «Дніпроводоканал» Підключення 174 трекерів і рік обслуговування 0,97 млн грн./ ТОВ «АЙ-СІТІ» / 04.01.2017

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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