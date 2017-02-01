Ремонт фонтанів на Майдані з світомузикою обійдеться в 33 мільйони – у 8 разів дорожче, ніж при Попову

КП «Київводфонд» 24 січня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Енерґо-Інвест» про реконструкцію фонтанів на Майдані Незалежності (парна сторона Хрещатика) на загальну суму 32,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді «Київводфонд» замовив проекти реконструкції цій же фірмі за 189 тис грн., причому на тендери більше ніхто не прийшов.

За нинішніми угодами до жовтня 2017 року великий фонтан відремонтують за 19,54 млн грн., а шість малих фонтанів – за 13,22 млн грн.

Перевлаштують бетонну стяжку та гідроізоляцію підлоги, укладуть граніт, змонтують трубопроводи, насосне обладнання, освітлення, системи автоматизації в технічних приміщеннях, зовнішні мережі електропостачання, відеоспостереження, аудіо-системи, конструкцію для консервування, а також проведуть пусконалагоджувальні роботи.

За кошторисами, гідроізоляція Aquamaster коштує 171 грн./кг. У відкритих джерелах є дані про її продаж по 181 грн./кг.

Концентрований гідрофобізатор «Віртуоз» Ф-8 коштує 171 грн./л, тоді як виробник продає його по 200 грн./л.

Натомість кабель КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP-cat. 5Е) коштує 11 грн./м, тобто майже на третину дорожче від ціни заводу «Одескабель» – 7,72 грн./м.

Нові поліровані плити з граніту Янцевський коштують 1 377 грн./кв. м., а з граніту Лабрадорит – 1 295 грн./кв. м.

Причому товщину вказано лише у випадку плит із граніту Янцевський для великого фонтану – 40 мм. ВАТ «Янцевський гранітний кар’єр» торік продавав їх по 814 грн./кв. м.

Що ж до лабрадориту, то ПАТ «Київський завод «Граніт» продає плити аналогічної товщини по 1 362 грн./кв. м.

Єдиним конкурентом було дніпровське ПП «Нова» Богдан Водолажченко зі статутним капіталом 300 грн.

Київський «Енерґо-Інвест» належить Сергію Фіщуку і Ларисі Майструк.

У серпні 2016 року фірма-переможець виграла тендер «Київводфонду» на будівництво фонтанів в акваторії Русанівського каналу за 11,06 млн грн.

Нагадаємо, у 2012 році КМДА замовляла ТОВ «Українсько-китайський центр розвитку» модернізацію фонтанного комплексу з встановленням світло-динамічного обладнання на Майдані Незалежності 4,02 млн грн. Нинішній ремонт цих саме фонтанів коштує у вісім разів дорожче.

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