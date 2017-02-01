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Павлоградські чиновники заплатили 4 мільйони за каналізаційну станцію, яку підрядник не реконструював

01 Лютого 2017

Прокуратура підозрює службових осіб ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» у привласненні бюджетних коштів, які були отримані від управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради Дніпропетровської області під час реконструкції каналізаційно-напірної станції. Про це свідчить ухвала Павлоградського міськрайонного суду від 24 січня.

У жовтні 2016 року управління комунального господарства та будівництва замовило ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» реконструкцію каналізаційно-напірної станції-3 (КНС-3) з підвідним колектором в місті Павлоград по вул. Західнодонбаській за 6,65 млн грн. Минулого року фінансування повинно було скласти 5,84 млн грн.

За даними слідства, у грудні 2016 року міськрада на підставі підписаних актів виконаних робіт перерахувала фірмі 4,06 млн грн. Втім, за результатами експертизи було встановлено, що в станції відсутнє будь-яке нове обладнання та устаткування, яке зазначено в кошторисі,  а будівельно- монтажні роботи, вказані в актах виконаних робіт, виконано частково.

Прокурору Павлоградської місцевої прокуратури, який розслідує кримінальне провадження № 12017040370000175 від 18.01.2017, суд надав доступ до угоди щодо реконструкцію каналізаційно-напірної станції-3 та супровідних документів, які знаходяться у «ПСУ-417 Л.П.Е.».

Власником та директором павлоградської ТОВ «ПСУ-417 Л.П.Е.» є мешканець Дніпра Андрій Рева. За даними «ВДЗ» та системи «Прозорро», тендер щодо реконструкції КНС-3 єдиний, який виграла фірма, починаючи з 2008 року.

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