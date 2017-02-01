Метрополітен Кернеса за 4 мільйони орендував модульні топкові вдвічі дорожче, ніж міг купити

КП «Харківський метрополітен» 30 січня за результатами тендеру уклало угоду з ФОП Білецький Володимир Іванович про оренду топкових для електродепо «Московське» на 4,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 14 місяців, або три опалювальні сезони 2017-2019 рр.. орендували комплекс із двох модульних топкових потужністю по 0,196 МВт загальною балансовою вартістю 3,80 млн грн. Кожна з топкових із автоматичною подачею пелет обладнана двома опалювальними водогрійними твердопаливними котлами.

Планувалося придбати ще й зовнішній бункер з автоматичною подачею пелет, однак у переліку орендованого майна він не зазначений.

Послуги за місяць роботи коштують 293 тис грн.

Орендодавець відповідає за монтаж, консервацію/розконсервацію, а також справний стан машин, механізмів, обладнання та засобів захисту.

«Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що торік подібні топкові «під ключ» коштували близько 800 тис грн. кожна. Продавці запевняють, що їхній термін окупності складає три роки. Тож метрополітен замість купівлі удвічі більше заплатить за оренду.

Тендер щодо останньої провели з третьої спроби.

Перші торги відмінили через нестачу учасників, а на другі нинішні суперники прийшли без копій документів про право власності на обладнання. У запитаннях до процедури хтось пропонував купити ці топкові за 4,50 млн грн., однак замовник відповів, що у річному плані закупівель передбачена лише оренда.

Відтак тендер оголосили втретє, знизивши очікувану вартість на 35% – із 6,33 млн грн. до 4,11 млн грн. Переможцем став ФОП, який так само, як і минулого разу, подав лише технічні паспорти та довідку про наявність обладнання.

Підприємець Володимир Білецький із с. Островерхівка Зміївського району Харківської області отримав держпідряд уперше. Більше про нього нічого не відомо.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Стайл-Термо» Олени Бельської та Олександра Дегтярьова.

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